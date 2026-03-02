경찰, '편입·채용 특혜' 김병기 차남 2차 소환조사

숭실대 편입 및 빗썸 채용 관여 의혹

닷새 만의 2차 소환, 7시간 만에 종료

김병기 무소속 의원의 각종 의혹을 수사하는 경찰이 그의 차남을 재차 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 2일 오전 10시부터 오후 5시까지 7시간에 걸쳐 김 의원의 차남을 업무방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 닷새 만에 다시 이뤄진 소환조사로, 차남 김모씨는 지난달 25일에도 13시간 동안 경찰에 나와 조사받은 바 있다. 경찰은 지난달 26~27일 연이틀 김 의원을 불러 조사한 뒤 김씨를 다시 불러 사실관계 등을 확인한 것으로 보인다.

경찰은 1차 소환 당시 김 의원 차남에게 숭실대 편입과 빗썸 취업 과정 등에서 특혜를 제공받았는지 여부 등을 캐물은 것으로 알려졌다. 차남 측 변호인은 "(첫 출석 당시) 조사량이 많아서 덜 끝났었다"며 "경찰이 몇 가지 자료를 요구했고 제출할 예정"이라고 말했다.

경찰은 김 의원이 차남의 숭실대 편입 과정에 개입하고, 가상자산 거래소 빗썸 채용을 청탁했다는 의혹 등을 수사하고 있다. 김 의원의 전직 보좌진은 경찰에 제출한 진술서를 통해 김씨의 편입학 방안을 찾던 중 이지희 동작구의원으로부터 '숭실대 계약학과는 토익 없이 편입할 수 있다'는 말을 듣고 김 의원이 2021년 말 숭실대를 방문했다고 밝힌 바 있다. 이후 이 구의원과 보좌진이 편입 조건을 맞추기 위해 차남을 한 중견기업에 편법 채용시켰다는 게 골자다.

이 같은 진술서에 따르면 김 의원은 또 차남 취업과 관련해 빗썸 등 코인 관련 회사에 관심을 보였으며 2024년 9~11월께 빗썸과 두나무 양측에 채용 청탁을 시도한 것으로 알려졌다.





