또 다시 찾아온 봄…광주신세계에서 인기 상품 만나세요

호남취재본부 신동호기자

입력2026.03.02 16:04

엠씨·아이잗바바·스피치오 여성패션 할인

광주신세계 엠씨 매장에서 직원이 고객에게 상품을 설명하는 중이다. 광주 신세계 제공

㈜광주신세계가 완연한 봄 시즌을 맞아 봄 인기 상품전을 마련했다. 이번 행사에는 여성패션과 구두 등 잡화 브랜드들이 참여해 폭넓은 라인업을 선보일 예정이다.


광주신세계 본관 지하 1층 이벤트홀에서 오는 8일까지 여성패션 봄 상품전이 열린다. '엠씨'를 비롯해 '아이잗바바', '스피치오' 등 인기 여성 브랜드들이 대거 참여하는 행사에는 2025년 SS 시즌 상품을 30~70% 할인된 가격에 판매한다.

대표적으로 엠씨가 2026년 SS시즌 기획상품인 양가죽 재킷을 50% 할인해 선보인다.


아이잗바바 역시 할인 프로모션에 동참한다. 아이잗바바는 2025년 SS 상품을 최대 70% 할인해서 판매한다.


같은 기간 금강제화 균일가전도 열린다.

광주신세계 심한성 잡화 팀장은 "이번 봄 상품전은 완연해진 봄을 맞아 새로운 시즌을 준비하는 고객들을 위해 준비했다"며 "합리적인 가격으로 봄을 만끽할 다양한 아이템을 만날 기회가 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
