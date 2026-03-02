상여금 받아도 고소득층 지갑 안 열렸다…평균소비성향 4년 만에 최저

2025년 4분기 평균소비성향 조사

소득분위 중 소득 가장 많이 올라

평균보단 더 썼지만 소득만큼은 아냐

지난해 4분기 4년 만에 고소득층이 번 돈 가운데 실제 소비에 쓴 비율이 가장 낮아졌다.

1일 국가데이터처의 '2025년 4·4분기 가계동향조사'와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 4·4분기 소득 5분위(상위 20%) 가구의 평균 소비성향은 54.6%였다. 이는 전년 동기 대비 0.4%P 떨어진 수치다. 4·4분기 기준 2021년(52.6%) 이후 4년 만에 가장 낮은 수치기도 하다.

평균소비성향은 가계가 처분가능소득 가운데 소비로 지출하는 비율을 의미한다. 처분가능소득은 전체 소득에서 세금·이자 등 비소비지출을 빼고 남은 돈이다. 소비나 저축에 자유롭게 사용할 수 있는 돈인 셈이다.

5분위 가구의 평균소비성향은 2년 연속 감소세다. 2024년 4·4분기는 전년 동기 대비 2.8%P 떨어지며 가장 큰 폭의 하락세를 보였는데, 이때 소득은 늘었으나(3.7%), 소비지출은 소폭 줄어든(-0.3%) 영향이 컸다.

지난해 평균소비성향 감소세도 돈을 더 번 만큼 소비를 늘리지 않았기 때문에 나타난 것으로 보인다. 소득 5분위 가구의 지난해 월평균 명목 처분가능소득은 936만 1000원으로 5.0% 증가했다. 전체 소득분위 가구 가운데 가장 높은 증가율이다. 대기업의 상여금 지급 등 영향으로 근로소득이 2019년 관련 통계 개편 이후 가장 큰 폭인 8.7% 급증했다. 이에 따라 명목 소득이 6.1% 증가한 영향이 크다.

반면 명목 소비지출(511만원)은 4.3%만 증가했다. 전체 가구의 소비지출 증가율 평균(3.6%)보다는 높지만, 5분위 가구의 소득이 늘어난 수준에는 미치지 못한 것이다.

고소득층이 쓸 수 있는 돈의 절반 가까이 남기면서 명목 흑자액 역시 5.9% 늘었다(425만원). 흑자액은 처분가능소득에서 소비지출을 제외한 것으로, 흔히 저축이나 투자 등에 활용할 수 있는 '여윳돈'으로 볼 수 있다. 5분위 가구의 흑자액은 2년 연속 늘었다. 이는 일회성·임시성 소득의 증가가 일상 소비의 즉각적인 확대로 이어지지 않고, 고소득층의 소득 증가가 소비 증가로 이어지는 경향이 약해진 점이 맞물린 결과로 해석된다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



