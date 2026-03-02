칠곡군, 제107주년 3·1절 독립유공자 기념비 헌화

경북 칠곡군은 제107주년 지난 3·1절을 맞아, 독립유공자들의 숭고한 정신을 기리기 위한 기념비 헌화 행사를 개최했다. 이번 헌화 행사는 대한민국의 독립을 위해 희생하신 독립운동가들의 업적을 되새기고 그들의 고귀한 뜻을 기리기 위해 마련됐다.

이번 행사는 애국동산(왜관읍 석전리 소재)에서 군수, 군 의장, 기관장, 군의원, 유족 등 70여명이 참석했으며, ▲국민의례 ▲추모제단 헌화 ▲인사 말씀 ▲3.1절 노래 제창 ▲세 가지 약속 낭독 ▲만세삼창 순으로 진행했다.

칠곡군은 조선은행에 폭탄을 투척한 장진홍 의사를 비롯하여 139명의 독립유공됐자(독립장 4명, 애국장 8명, 애족장 30명, 건국포장 10명, 대통령 표창 87명)를 배출하였으며, 애국 동산은 19기의 독립유공자 기념비가 건립되어 있다.

이날, 칠곡군 어린이 합창단의 선도로 애국가와 3.1절 노래를 힘차고 당당하게 제창하였으며, 우리 선열들의 숭고한 독립정신을 통해 나라 사랑 정신과 자긍심을 높여 미래세대에 이어지는 계기가 되었다.

김재욱 칠곡군수는 "오늘의 이 행사가 단순한 기념식을 넘어 독립유공자들의 희생과 헌신을 잊지 않고, 후대에 뜻을 전하는 중요한 행사"라며 "오늘 올리는 한송이의 헌화에는 선열들에 대한 깊은 존경과 함께 자유와 평화를 지켜나가겠다는 우리의 다짐"이라며 존경과 감사의 말씀을 전했다.





