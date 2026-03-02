본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

춘천시, 초등 신입생 10만원 지급…3일부터 입학축하금 신청 시작

이종구기자

입력2026.03.02 10:39

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

춘천사랑상품권 지급…지역경제 선순환 기대
2027년 중·고교까지 확대·20만원 상향 추진

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2026학년도 초등학교 1학년 입학생을 대상으로 입학축하금 10만원을 지원한다.

춘천시청 전경.

춘천시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 춘천시에 주민등록을 두고 있는 2026학년도 초등학교 신입생이다. 지역 내 초등학교는 물론 타 시·군 소재 학교에 입학하는 경우에도 요건을 충족하면 지원받을 수 있다.


신청은 3일부터 보호자가 신분증을 지참해 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 '강원혜택이지' 누리집을 통해 온라인으로 하면 된다. 지원금은 신청 요건 확인 후 순차적으로 지급하며 춘천사랑상품권으로 지급한다. 자세한 사항은 주소지 행정복지센터 또는 춘천시청 교육도시과로 문의하면 된다.

입학축하금은 춘천시가 2022년부터 새 학기를 맞는 학생과 학부모의 교육비 부담을 덜고 아이들의 새로운 출발을 지역사회가 함께 응원하기 위해 시행해 온 정책이다. 지원금을 통해 지역 내 소비를 유도하고 소상공인 매출 증대 등 지역경제 활성화 효과를 함께 기대하고 있다.


한편, 시는 고물가 상황 속 학부모의 체감 부담을 더욱 낮추기 위해 내년부터 지원 대상을 중·고등학교 1학년까지 확대하고 지원 금액도 20만 원으로 상향하는 방안을 추진 중이다. 올해 안으로 보건복지부 협의와 조례 개정을 마무리해 내년 3월부터 시행할 계획이다.


춘천시 관계자는 "입학축하금은 도입 이후 신입생 가정의 만족도가 높은 정책"이라며 "지원 대상 가정에서는 신청 기간 내 빠짐없이 신청해 달라"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린이 148명 참변[美 이란 공습] "등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

"1등 현수막 보고 깜짝…당첨자, 바로 나였다" 연금복권 1·2등 동시 당첨

"승무원은 비행기에서 '이것' 절대 안마셔"…기내 위생 논란

"29만원대에 블라디보스토크 간다" 속초~러시아 카페리 운항 재개

"서른이면 끝난 거 아니야?" 포기했는데…뇌 연구가 내놓은 뜻밖의 답

미국의 이란 공격, 우리 코스피 괜찮을까요

"내부 거래 있었나"…이란 공습 직전 폴리마켓 '수상한 베팅' 의혹

새로운 이슈 보기