유통

'490만명 방문' 롯데월드타워·몰…루미나리에 효과, 2월 역대 최대

김흥순기자

입력2026.03.02 10:36

서울 야경 명소 입소문
일평균 17만명 찾아

롯데물산은 지난달 약 490만명이 롯데월드타워·몰을 찾아 개장 이래 역대 2월 방문객 최고 기록을 경신했다고 2일 밝혔다.


지난해부터 야외 잔디광장에서 열리는 빛 축제 '2026 롯데 루미나리에'가 방문객을 유치하는 데 기여했다. 지난달 롯데월드타워·몰의 일평균 방문객 수는 약 17만명으로, 루미나리에 행사가 없었던 2024년 2월과 비교해 약 20% 증가했다. 특히 2월 셋째 주 주말(21~22일) 양일간 타워·몰을 찾은 방문객은 약 41만명에 달했다. 이는 매년 인파가 가장 많이 몰리는 12월 주말 평균 방문객 수(2025년 기준 약 42만명)와 비슷한 수준이다.

2026 롯데 루미나리에 관람객들이 인증샷을 촬영하고 있다. 롯데물산 제공

2026 롯데 루미나리에 관람객들이 인증샷을 촬영하고 있다. 롯데물산 제공

롯데 루미나리에 효과는 매출 증대로도 이어졌다. 롯데백화점 잠실점은 행사 기간인 지난달 2030세대 고객 수가 전년 동기 대비 20% 이상 증가했고, 외국인 매출은 65% 이상 신장했다.


올해 루미나리에는 지난해보다 3배 커진 규모와 십자형 터널, 16m 높이의 타워 등 볼거리를 강화했다. 이 기간 진행한 시즌 연계 행사도 성공적이다. 밸런타인데이 시즌 행사의 경우, 럭셔리·뷰티·F&B(식음) 상품군을 중심으로 20% 이상 매출이 신장했고 스포츠·유스캐주얼 등의 상품군이 참여한 '신학기' 행사는 25% 이상 신장했다.


루미나리에 행사는 오는 8일까지 이어진다. 올해로 2회째를 맞이한 이번 빛 축제는 롯데월드타워 월드파크를 27만여개의 조명으로 장식해 화려한 빛의 세상을 선사하고 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
