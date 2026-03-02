속초시 "정책자금부터 세무까지 한눈에"…4일 소상공인 지원사업 설명회

속초시, '2026년 소상공인 지원사업 설명회' 개최

자금·보증·세무·범죄예방·금융까지 한자리

강원도 속초시는 관내 소상공인과 예비창업자를 대상으로 각종 지원정책을 종합 안내하는 '2026년 소상공인 지원사업 설명회'를 오는 4일 오후 2시부터 속초문화예술회관 소강당에서 개최한다.

이번 설명회는 지원제도에 대한 이해도를 높이고 현장에서 더 효과적으로 활용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

현장에는 관내 소상공인과 예비창업자 등 약 150명이 참석할 예정이며, 속초시를 비롯해 소상공인시장진흥공단 속초센터, 강원신용보증재단 속초지점, 속초경찰서, 마을세무사, 농협 속초시지부 등 관계기관이 참여한다.

설명회에서는 속초시 소상공인 지원시책을 시작으로 정책자금과 창업·재기·성장 지원사업, 보증제도 및 발급 절차 등을 안내한다. 최근 소상공인을 대상으로 기승을 부리는 공공기관 사칭 사기 사례와 예방 요령을 공유하고, 실무에 도움이 되는 세무 정보와 금융지원 대책도 순차적으로 설명할 예정이다.

또한, 행사 시작 전인 오후 1시 30분부터 소강당 입구에서는 기관별 안내부스를 운영해 개별 상담과 맞춤형 정보를 제공하는 등 실질적인 정보 제공에 집중할 방침이다.

이병선 속초시장은 "이번 설명회는 소상공인이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원 정보를 통합 제공하는 자리"라며 "자금과 보증, 세무, 범죄예방, 금융 등 다양한 분야의 지원제도를 적극 활용해 경영 안정과 경쟁력 강화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



