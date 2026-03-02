이란 축구협 "개최국이 적국인데 북중미월드컵 가고 싶겠나"

북중미 월드컵 앞두고 이란 참가 '불투명'

국제축구연맹, 상황 예의주시

2026 북중미 월드컵을 앞두고 이란 축구대표팀의 본선 출전 여부가 불확실해졌다. 미국이 이란을 상대로 군사 행동에 나서면서 양국 간 긴장이 고조된 데 따른 여파다.

스페인 일간지 마르카는 1일(현지시간) 메흐디 타지 이란축구협회장이 국영방송 인터뷰에서 월드컵 참가 전망에 대해 신중한 입장을 밝혔다고 전했다. 타지 회장은 "결정은 스포츠 관련 책임자들이 해야 한다"고 전제하면서도 "미국의 공격으로 이번 월드컵에 참가하기를 기대하기는 어려울 것 같다"고 말했다.

이란은 아시아 3차 예선 A조를 1위로 통과하며 본선행을 확정한 상태다. 본선 조별리그에서는 미국 로스앤젤레스에서 뉴질랜드, 벨기에와 차례로 맞붙고, 시애틀에서 이집트와 경기를 치를 예정이다. 세 경기 모두 미국에서 열린다는 점이 변수로 작용하고 있다.

정치적 갈등은 이미 스포츠 외교 현장에도 영향을 미친 바 있다. 이란은 과거 조 추첨 행사에 불참했으며, 일부 협회 관계자들이 비자를 발급받지 못한 사례도 있었다. 최근에는 자국 프로리그를 잠정 중단한 것으로 전해졌다.

국제축구연맹 국제축구연맹(FIFA)도 사태를 예의주시하고 있다. 마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장은 국제축구평의회(IFAB) 연례 총회에서 "이란과 관련된 소식을 접했고, 이와 관련한 회의를 열었지만, 세부 사항을 언급하기에는 이르다. 다만 전 세계 모든 이슈를 주시하겠다"고 밝혔다. 이어 "우리는 모든 팀이 안전하게 월드컵을 치르는 데 초점을 맞추고 있다. 우리는 평소와 다름없이 공동 개최국(미국·멕시코·캐나다)과 계속 소통할 것"이라고 강조했다.

한편 이란 여자대표팀은 호주에서 열리는 여자 아시안컵에서 한국과의 경기를 예정대로 준비 중인 것으로 알려졌다. 남자 대표팀의 월드컵 출전 문제와는 별개로 대회 일정에는 현재까지 큰 변동이 없는 상황이다.





김은하 기자



