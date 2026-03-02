반려동물 축제 '대구 펫쇼' 막올라…2만1000명 관람 예상

기업체 163곳 참여 행사 다채

대구 30만가구 반려동물 양육

오는 6일부터 8일까지 사흘간 엑스코(EXCO) 동관 전시장에서 대구경북 최대 규모의 반려동물 문화산업전인 '제23회 대구 펫쇼'가 개최된다.

대구시가 후원하고 ㈜엑스코와 ㈜메쎄이상이 주관하는 이번 행사는 역대 최대 규모인 163개사 500부스가 참여한다. 최신 반려동물 산업 트렌드를 한눈에 확인할 수 있는 전시행사와 더불어, 약 2만1000명의 참관객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 참여형 프로그램이 대거 포진했다.

이번 펫쇼에서 가장 눈길을 끄는 것은 (사)한국애견연맹과 함께하는 수준높은 부대행사다. 세계적인 심사위원들이 견종별 혈통을 심사하는 '대구 FCI 국제 도그쇼'와 전국 애견 미용사들이 실력을 겨루는 '위그 미용대회'가 열려 참관객들에게 화려한 볼거리를 선사한다.

전문가들의 세심한 조언을 얻을 기회도 준비했다. 대구수의사회는 7일과 8일 양일간 현장에서 반려동물 건강 및 영양상담 부스를 운영하며, 평소 반려동물의 건강 상태로 고민하던 반려인들에게 개별 맞춤 솔루션을 제공할 예정이다.

대구보건고등학교 반려동물케어과 학생들과 함께하는 '플레이그라운드'에서는 허들, 터널 등 다양한 어질리티(장애물 달리기) 시설을 갖춰 반려견들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간을 제공한다. 전문가와 훈련견이 선보이는 역동적인 '어질리티 시범쇼'도 관람할 수 있다.

전시장 내부에서는 반려동물의 삶의 질을 높여줄 산업전이 펼쳐진다. 반려동물 연관기업 163개사가 참여해 사료, 간식, 영양제, 장난감, 의류 등 다양한 제품을 전시·판매한다.

오감을 만족시킬 체험 프로그램도 다채롭다. 반려동물의 정서적 안정과 웰빙을 위한 바디 티슈·아로마 미스트 클래스를 비롯해 수제 펫푸드 만들기 등 사전 예약제로 운영되는 체험 과정이 관람객을 맞이한다. 진행 일자와 참가비 등 자세한 사항은 대구펫쇼 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

참관객의 재미를 더할 이벤트도 풍성하다. 사료와 용품을 직접 뽑는 '레트로 뽑기'와 '즉석 행운복권', 고양이 집사들을 위한 '행운의 냥뽑기' 등이 준비돼 있으며, 공식 SNS 채널을 팔로우한 방문객에게는 선착순으로 사료 샘플을 증정하는 등 현장 이벤트가 상시 진행된다.

아울러 대구시수의사회와 반려동물 관련학과를 개설한 지역 대학들도 참여해 펫티켓 홍보와 다양한 체험 프로그램을 진행하고, 학부모와 학생들을 위한 진로 상담도 병행한다.

대구시는 현재 약 30만 가구가 반려동물을 양육하는 도시로, 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 '펫 휴머니제이션(Pet Humanization)' 문화가 빠르게 확산되고 있다.

이번 '대구 펫쇼'는 단순 전시회를 넘어, 반려동물과 보호자가 교감하고 올바른 양육 문화를 배우는 종합 축제가 될 전망이다. 행사장 안팎에는 '펫티켓 체험존'을 조성해 공공장소에서의 배변 관리와 이동 요령 등을 안내하며 책임 있는 반려문화 정착을 도모할 방침이다.

특히 농림축산식품부 '동물사랑배움터' 부스에서는 영상을 통해 반려동물 입양 전 교육을 진행하고, 교육 수료자에게 대구광역시 명의의 수료증을 발급할 예정이다.

박기환 대구시 경제국장은 "대구 펫쇼는 급성장하는 반려동물 산업과 성숙한 반려문화를 함께 이끌어가는 대표 행사"라며 "펫 휴머니제이션 시대에 걸맞은 책임있는 양육문화 확산과 산업 경쟁력 강화를 통해 대구가 반려동물 문화산업의 중심 도시로 도약할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 행사의 현장 입장료는 8000원이며, 사전 등록 시 5000원에 관람할 수 있다. 동물사랑배움터에서 '반려동물 입양 전 교육'을 수료한 후 수료증을 제출하면 무료 입장이 가능하다. 반려동물과 동반 입장 시에는 사고 예방을 위해 이동장이나 목줄을 반드시 착용해야 한다.





