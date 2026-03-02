[MWC26]원팀 이룬 LGU+·AI연구원, 고객 문제 해결하는 AI 만든다

K-엑사원, 2차수서 글로벌 최고 성능 모델로

엑사원 4.5는 VLM 모델로 개발

파주에 200MW급 AIDC 설립…수도권 최대 규모

"AI 방향성, 실질적인 고객 문제 해결할 수 있도록"

LG유플러스와 LG AI연구원이 기술 로드맵을 공개하고 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델인 'K-엑사원'의 개발 로드맵을 공개했다. 양사는 K-엑사원을 기반으로 차세대 에이전틱 AI 기술을 고도화, 고객의 실질적인 문제 해결을 돕겠다는 계획이다. LG유플러스가 경기도 파주시에 마련할 예정인 AI 데이터센터 역시 수도권 최대 규모로 지을 예정이다.

양사는 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 기자간담회를 열고 AI 기술 로드맵을 공개했다. 이번 간담회는 세계 최대 모바일 전시회로 꼽히는 모바일월드콩그레스(MWC) 2026의 개막을 하루 앞두고 진행됐다.

1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 진행된 기자간담회에서 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)와 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장(오른쪽)이 기자들의 질문에 답하고 있다. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 간담회에는 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO·전무)와 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 참석했다.

국대 AI 'K-엑사원'부터 멀티모달 '엑사원 4.5'까지…최고 성능 모델 만든다

1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 진행된 기자간담회에서 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 발표하고 있다. LG유플러스 제공 원본보기 아이콘

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "LG가 지향하는 AI는 지능의 높이 경쟁이 아닌 현실 세계에서 인간의 삶을 돕고 문제를 해결하는 파트너를 만드는 것"이라며 "AX의 단계를 넘어 현실의 물리적 공간인 실세계에서 실질적 가치를 창출하는 AI를 만드는 데 집중할 것"이라고 강조했다.

그는 이날 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 1차수 평가를 통과한 'K-엑사원'의 향후 개발 로드맵을 공개했다. 앞서 K-엑사원은 프로젝트의 1차수 평가 당시 성능 측면에서 최고점을 받은 바 있다.

LG AI연구원은 올해 상반기 진행하는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차수 기간에 현존하는 글로벌 오픈 웨이트 모델 중 최고 성능의 언어 모델을 개발한다는 계획이다. 구체적으로 ▲AI 파운데이션 모델 개발 리더십 확보 ▲전문가 AI 지향 ▲산업 현장 중심의 실질적 적용 확대 ▲지속 가능한 AI를 위한 신뢰와 안전 확보 등 4대 전략을 중심으로 엑사원 개발을 추진할 예정이다.

이를 위해 LG AI연구원은 시각언어모델(VLM)인 '엑사원 4.5'의 공개도 예고했다. VLM은 텍스트뿐 아니라 이미지와 같은 시각 정보까지 복합적으로 이해할 수 있는 멀티모달 모델이다. 임 원장은 "LG는 5년 전인 2021년에 이미 국내 최초로 멀티모달 AI 모델인 엑사원 1.0을 개발한 바 있다"면서 "내부에서 자체적으로 모델 학습과 비전 인코더 등의 구조 설계를 진행하고 있다"고 설명했다.

LG AI연구원은 '엑사원 4.5'는 모달리티 확장으로 모델의 활용성을 높임과 동시에 동급 크기의 오픈 웨이트 모델 중 글로벌에서 가장 성능이 높은 모델이 될 것이라고 설명했다. LG AI연구원은 개발 마무리 단계인 '엑사원 4.5'를 조만간 오픈 웨이트 모델로 공개할 예정이다.

'원 LG'로 200MW급 AI 데이터센터…스스로 학습하는 에이전틱 A도

1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 진행된 기자간담회에서 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)가 발표하고 있다. LG유플러스 제공 원본보기 아이콘

LG유플러스는 이날 파주 AI 데이터센터(DC)의 규모를 공개하며 인프라 연계 계획도 밝혔다. 2027년 완공될 예정인 파주 AIDC는 200메가와트(MW) 규모로, 그래픽처리장치(GPU)를 최대 12만장까지 수용할 수 있다. 이는 수도권 최대 규모가 될 것이라는 게 LG유플러스의 설명이다. 냉각과 전력 공급 AIDC의 운영을 위해 LG전자와 LG에너지솔루션, LG CNS 등 LG 계열사들의 역량이 한데 모인다.

이상엽 LG유플러스 CTO는 "K-엑사원이 완성 단계로 넘어가는 내년에 맞춰 LG유플러스를 비롯한 원팀 LG가 수도권 최대 규모의 AIDC를 준비하고 있다"면서 "글로벌 최고 성능의 AI로 최고의 경험을 선사할 수 있도록 준비를 차질 없이 진행하고 있다"고 강조했다.

LG유플러스는 K-엑사원과 파주 AIDC를 기반으로 고객 맞춤형 AI 서비스를 제공한다는 계획이다. 아울러 LG AI연구원의 엑사원과 LG유플러스의 기업용 AI 플랫폼, 퓨리오사AI의 신경망처리장치(NPU)를 결합한 인프라도 선보일 계획이다.

이날 LG유플러스는 LG AI연구원과 협력해 만들 예정인 차세대 에이전틱 AI 전략을 소개했다. 이 CTO는 "AI 파운데이션 모델 성능 개선과 함께 실제 고객의 문제를 해결할 수 있는 시스템적인 진화 구조가 중요하다"면서 "이를 위한 '에이전틱 아키텍처'를 확보하는 것이 LG유플러스의 에이전틱 AI 전략의 핵심"이라고 강조했다.

LG유플러스는 스스로 학습하며 진화하는 다단계 에이전틱 AI 구조를 구현해 기존 사용자의 질의에 응답하는 방식의 한계를 뛰어넘는다는 계획이다. 이 CTO는 차세대 에이전틱 AI 구현을 위해 개발한 4대 핵심 에이전틱 아키텍처인 ▲자가 고도화 ▲모델-데이터 파운드리 ▲신뢰형 통합 제어 ▲하이브리드 AI 인프라를 소개했다. 이 아키텍처를 LG AI연구원의 AI 파운데이션 모델과 결합해 최적의 성능을 끌어내겠다는 목표다.

에이전틱 AI를 통해 고객이 겪는 어려움을 해소하겠다는 포부도 밝혔다. 이 CTO는 "우리의 (AI) 방향성은 실질적인 고객 문제를 해결해야 한다는 것"이라며 "LG AI연구원과 협업해 개인 맞춤형으로 편리함을 제공하는 에이전틱 AI의 표준을 제시하겠다"라고 강조했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



