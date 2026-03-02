올해 창업중심대학 통해 창업기업 757개사 지원

2026년 창업중심대학 참여기업 모집

중소벤처기업부는 '2026년도 창업중심대학 지원사업' 참여 기업을 모집한다고 2일 밝혔다.

창업중심대학 지원사업은 창업지원 역량이 우수한 '창업중심대학'을 중심으로 대학이 보유한 기술·인프라·산학협력 네트워크를 활용해 지역기반·대학발 창업기업을 지원하는 사업이다. 올해는 6개 권역별 총 11개의 창업중심대학을 통해 지역기반·대학발 예비창업자 및 창업기업 757개사를 지원할 계획이다.

먼저 '지역기반 유형'은 권역 내 소재한 창업기업을 지원하는 유형이다. 선정된 기업에는 사업화자금(최대 1억원)과 창업중심대학별 창업지원 프로그램이 제공된다. 올해는 선정기업의 60% 이상을 만 39세 이하 청년 창업자로 우선 선발해 청년층의 도전과 성장을 적극 지원할 계획이다.

'대학발 유형'은 올해 처음 도입된 유형으로, 대학이 보유한 우수한 기술·연구성과가 창업으로 이어질 수 있도록 바이오, 인공지능 등 대학별 주력산업 분야 창업 아이템을 보유한 대학발 창업기업을 지원하는 유형이다. 선정기업에는 사업화자금(최대 1억5000만원)과 멘토링, 투자유치, 글로벌 진출 등 창업중심대학별 창업지원 프로그램이 제공된다.

신청·접수는 K-스타트업 홈페이지에서 할 수 있다. 접수 이후에는 서류 및 발표평가를 통해 지원 대상을 최종 선정할 계획이다.

한편, 지난해 별도로 운영했던 '생애최초 청년 예비창업형'은 올해 신설되는 '모두의 창업 프로젝트'로 통합된다. 이 프로젝트를 통해 국민의 창업 진입장벽을 낮추고, 도전·보육·경연을 결합해 아이디어에서 사업화까지 원스톱으로 지원할 계획이다.

조경원 중기부 창업정책관은 "올해는 청년 우선선정 비율을 확대하고, 재도전 이력이 있는 청년 창업기업에 가점을 부여하는 등 청년의 도전을 적극 지원할 계획"이라며 "창업중심대학이 지역과 대학의 역량을 결집한 지역 창업 거점으로서 유망 창업기업의 성장을 체계적으로 뒷받침하도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



