李대통령 "세계 동포 민원 1400개 접수…문제는 최대한 빨리 시정"

이 대통령, 싱가포르 국빈방문

첫 일정으로 현지 동포 간담회

"필요한 것 언제든지 연락 달라"

이재명 대통령이 1일 싱가포르 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 "최근 전 세계 동포 사회의 민원과 건의 사항을 전수 조사하라고 외교부에 지시했다"며 "현재 약 1400개 민원이 접수돼 검토했는데 역대 정부에서 한 번도 시도되지 않은 획기적이고 방대한 작업"이라고 소개했다.

이 대통령은 1일 오후(현지시간) 싱가포르 시내 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에 참석해 "양국의 가교 역할에 도움이 필요한 부분이 있으면 언제든지 가감 없이 정부에 연락해주기 바란다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "(민원이) 제가 예상했던 것보다 많지 않다. 전 세계에 700만명이 넘는 재외 동포들이 계신다는데 문제제기하는 민원이 1400개밖에 될 리가 없다"며 "이것은 재외공관들이 우리 재외국민을 좀 더 많이 접하고, 의견을 수렴할 필요가 있다는 것을 보여주는 것이기도 하다"는 지적도 덧붙였다.

그러면서 "우리 재외국민들이 불편함이 없도록, 또 커뮤니티를 구성해서 활동하는 데 지장이 없도록 최대한 지원하고 또 함께하도록 하겠다"고 약속했다.

또 이 대통령은 "가급적 필요한 문제들을 최대한 빨리 시정하겠다"며 "민원을 모두 해소해드리기는 어렵겠지만, 주권자의 목소리 하나하나에 기울이겠다는 우리 국민주권정부의 흔들리지 않는 의지를 보여주는 것"이라고 다짐했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 싱가포르 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이날 이 대통령은 지난해 한국과 싱가포르 양국이 수교 50주년을 맞아 '전략적 동반자 관계'로 협력 수준을 한 단계 강화했다고 설명했다.

이 대통령은 "양국은 통상과 투자 분야에서의 협력을 보다 강화하고 인공지능과 에너지 녹색 전환 그리고 방산 등 미래 전략 분야로 그 장을 넓혀가기로 했다"며 "관광, 교육, 문화 예술 분야 등 교류를 촉진해서 글로벌 파트너십을 한층 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 참석자들을 향해 "한국과 싱가포르는 부족한 천연자원을 인적 자원으로 극복해 온 경험을 바탕으로 서로에게 가장 이상적인 파트너가 될 수 있다"며 "그 중심에 동포 여러분들이 서 계신다"고 평가했다.

그러면서 "지금까지 보여준 열정과 역량을 바탕으로 싱가포르 한인사회가 대한민국의 소중한 인적 자원이자 민간 외교관으로서 양국의 미래를 함께 열어가는 역할을 계속해주시길 부탁드린다"고 말했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>