싱가포르 도착한 李 "국제정세 불안하지만, 국민 여러분 안심하시라"

송승섭기자

입력2026.03.01 19:31

싱가포르를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 창이 국제공항에 도착한 공군1호기에서 내려 이동하고 있다. 연합뉴스

싱가포르를 국빈 방문한 이재명 대통령이 1일 "국제정세가 불안하지만 국민 여러분께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"고 말했다.


이 대통령은 이날 싱가포르 창이 국제공항 도착 직후 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "실물경제, 금융, 군사 안보 등 모든 분야에서 김민석 총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다"고 밝혔다.

이는 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하는 등 혼란스러운 국제 질서를 염두에 둔 발언으로 해석된다.


이 대통령은 "대통령실 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관들이 비상 체제를 유지하며 만약에 있을 수도 있는 모든 가능성에 대비하고 있다"고 설명했다.


이어 그는 "내란조차 이겨낸 우리 대한국민이다. 이제 그 위대한 대한국민들이 만든 국민주권정부가 있다"면서 "국민 여러분께서는 안심하시고 일상을 즐기시며 생업에 더욱 힘써 주시기 바란다"고 부탁했다.

앞서 이 대통령은 싱가포르 출국 전 내각을 향해 비상 대응 체제를 유지하고 관련 상황을 수시로 보고하라고 지시했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
