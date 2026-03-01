방세환 시장 "순국선열 희생 잊지 않고 '행복도시 광주' 실현할 것"

광주시, 제107주년 3·1절 기념식 성료

"순국선열의 숭고한 정신 계승"

경기 광주시는 제107주년 3·1절을 맞아 1일 독립유공자와 유족, 시민, 보훈단체 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데 기념행사를 거행했다.

행사는 3·1독립운동기념탑 참배로 시작됐으며 이어 문화로 일원에서는 '3·1만세운동 거리행진'이 진행돼 당시의 뜨거웠던 구국 의지를 재현했다. 또한, 시민들도 태극기를 들고 행진에 참여하며 3·1운동의 의미를 되새겼다.

이후 광주시 노인복지관에서 열린 기념식은 독립을 주제로 한 뮤지컬과 오페라 공연으로 막을 올렸다. 광복회의 3·1운동 경과보고와 독립선언서 낭독도 이어졌다. 아울러, 지역 내 애국정신 확산에 기여한 유공자에 대한 표창이 진행됐으며 선열들의 헌신을 기리고 존경과 감사의 마음을 함께 나누는 시간을 가졌다.

광주시가 제107주년 3·1절을 맞아 1일 독립유공자와 유족, 시민, 보훈단체 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데 기념행사를 거행하고 있다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

방세환 시장은 기념사를 통해 "오늘 우리가 누리는 일상의 행복은 순국선열들의 고귀한 희생이 있었기에 가능한 것"이라며 "순국선열의 고결한 정신을 이어받아 42만 시민 모두가 체감하는 '행복도시 광주'를 구현하는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



