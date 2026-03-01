"우리 국민 안전이 최우선"…김 총리, 외교·경제·에너지 '범정부 총력전' 지시(종합)

외교부엔 ‘재외국민 보호’ 최우선

재경부·금융위 모니터링 체제 즉시 가동

김민석 국무총리는 1일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하는 등 중동 정세의 불확실성이 최고조에 달함에 따라 국민 안전 확보와 경제 충격 대응에 총력을 기울일 것을 정부 각 부처에 긴급 지시했다.

김민석 국무총리가 1일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 2026 백범 김구 탄생 150주년 기념 창작 판소리 '백범 김구' 공연에서 축사하고 있다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

김 총리는 이날 오후 국무총리실을 통해 발표한 긴급 지시에서 "최근 중동 지역의 군사적 긴장이 최고조에 달한 사태를 매우 엄중히 인식한다"며 "국가안보와 국민경제의 안정을 확보하기 위해 범정부 차원의 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.

우선 외교부에 "중동 및 인접 국가에 체류 중인 우리 국민의 소재와 안전 상황을 실시간으로 확인하고, 상황 변화에 맞춰 신속한 안내를 강화하는 등 재외국민 보호를 최우선으로 조치하라"고 주문했다. 또한 외교·안보 위기 대응 체계를 24시간 가동해 모든 정보를 집약적으로 분석하고, 안보·군사적 위험 요소를 평가·공유하기 위한 상황판단 회의를 정례화할 것을 지시했다.

경제 분야에서는 국제 유가 급등과 외환·금융시장 변동성 확대에 따른 선제 대응을 강조했다. 김 총리는 재정경제부와 금융위원회 등에 "유가·환율·주식시장 모니터링 체계를 즉시 가동하고, 시장 안정 조치와 금융정책 수단을 선제적으로 준비하라"고 전달했다.

아울러 산업통상부와 해양수산부에는 원유 및 액화천연가스(LNG) 등 에너지 수급 안정과 물류·공급망 위험을 철저히 점검해 국내 산업과 가계에 미치는 충격을 최소화할 것을 요구했다. 특히 정부는 사실에 기반한 정보를 신속하고 정확하게 공개해 국민의 과도한 불안감을 해소할 방침이다.

김 총리는 이날 오후 6시 30분 정부서울청사에서 '중동 상황 점검 관련 긴급 관계부처 회의'를 직접 주재한다. 회의에는 재경부·외교부·국방부 등 주요 부처 장관들과 국정원, 경찰청 등 정보·수사기관, 청와대 국가안보실 관계자들이 대거 참석해 구체적인 향후 대책을 논의할 예정이다.

앞서 이날 오전 싱가포르와 필리핀 순방길에 오른 이재명 대통령은 출국 전 "순방 기간 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상 대응 체제를 유지하고, 중동 상황 및 경제 영향 등에 대해 수시로 보고하라"고 지시하며 국정 운영의 공백 없는 대응을 당부한 바 있다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>