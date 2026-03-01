[속보]김민석 국무총리 "재외국민 보호, 에너지 수급 점검"
세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"홋카이도 예약했는데 어떡해" 일본인도 피한다…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]김민석 국무총리 "재외국민 보호, 에너지 수급 점검"
2026년 03월 01일(일)
[속보]김민석 국무총리 "재외국민 보호, 에너지 수급 점검"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'지옥행 급행열차' 평균 -61.42%…'우수수' 떨어지더니 동전주 속출[주末머니]
"홋카이도 예약했는데 어떡해" 일본인도 피한다…난리 난 까닭[시사쇼]
차라리 탄산음료가 나을 판…'과일' 잘못 먹으면 '독약'된다
'몸조심하세요' 경고까지…하메네이 '분신급' 라리자니, 후계자로 주목[美 이란 공격]
"중국인이 돼야 해" 발칵 뒤집힌 美…Z세대 난데없이 '차' 마시기 열풍
"머리맡 휴대전화, 암 유발?"…7년 추적 실험 결과는
'무차별 공격'에 두바이 랜드마크 '활활'…드론 공격 막았지만 파편에 화재
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이
"무려 500장입니다"…여성 변사자 사진 몰래 보관한 경찰 파면
"이번에도 피자는 알고 있었다"…이란 침공 전 주문 폭등