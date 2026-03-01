전남 이주노동자 지원단체 "나흘 새 2명 숨진 대불산단 대책 절실 "

전남이주노동자인권네트워크가 대불산단 중대해재 희생자를 추모하고 있다. 전남이주노동자네트워크 제공 AD 원본보기 아이콘

전남지역 이주노동자들이 산업재해로 사망하는 사고가 잇따르면서 이들을 지원하는 시민단체가 대책 마련을 촉구했다.

전남이주노동자인권네트워크는 1일 보도자료를 내고 "영암 대불국가산업단지에서는 나흘 새 2명의 이주노동자가 산업재해로 사망했다"며 "대불산단은 일터가 아니라 '거대한 무덤'이 됐다"고 비판했다.

이어 "잇따른 산재는 전형적으로 후진국에서 발생하는 '선박 블록 전도' 사고에서 시작됐다"며 "기본적인 안전 수칙이 지켜졌는지 면밀히 수사해야 한다"고 강조했다.

또 "고용노동부는 대불산단에 있는 모든 사업장을 특별 점검하고 전남도도 안전보건 시스템을 마련해야 한다"며 "이주노동자들의 안전을 위한 실질적인 대책을 만들어달라"고 덧붙였다.

지난 24일과 28일 영암 대불산단에서는 베트남·캄보디아 국적 이주노동자가 아르곤 가스에 질식사하거나 1t 선박 블록에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.

네트워크는 전남도청 앞에서 설치한 이주노동자 시민분향소를 오는 3일까지 운영하고, 촛불문화제를 열어 숨진 이주노동자들을 추모할 예정이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



