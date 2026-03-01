강원도, 3·1절 마라톤서 ‘청렴’ 캠페인…“공정한 출발선 지키겠다”

김진태 강원지사도 10㎞ 완주

땀방울로 전한 ‘흔들림 없는 청렴’

코스 곳곳 청렴 메시지로 참가자 관심

"흔들리지 않는 기준 확립할 것"

강원특별자치도는 3·1절 마라톤 대회에서 '공정한 출발선, 끝까지 지키는 기준'을 주제로 한 청렴 캠페인을 전개했다.

강원특별자치도가 3·1절 마라톤 대회에서 '공정한 출발선, 끝까지 지키는 기준'을 주제로 한 청렴 캠페인을 전개하고 있다. 강원도 제공

이번 캠페인은 마라톤 코스 곳곳에 설치된 스토리텔링형 배너와 바닥 그래픽을 통해 러너들에게 깊은 인상을 남겼다. 특히 체력이 소진되는 '마의 구간'에 설치된 응원 섞인 청렴 문구들은 참가자들로부터 "지친 순간에 청렴과 정직의 가치를 다시 생각하게 하는 신선한 방식이었다"는 반응으로 참가자들의 자연스러운 관심을 이끌었다.

김진태 강원특별자치도지사도 도청 마라톤 동호회원들과 함께 10㎞ 전 코스를 완주하며, 현장에서 도민들과 함께 '공정한 경쟁'의 의미를 공유했다.

정일섭 감사위원장은 "숨이 턱 끝까지 차오르는 고비에서도 정직하게 한 발을 내딛는 마라톤 정신이 바로 우리가 지향해야 할 청렴의 모습"이라며 "청렴은 한 번의 선언이 아니라 끝까지 지켜내야 할 도민과의 약속인 만큼, 흔들림 없는 공정 행정을 이어가겠다"고 강조했다.

도는 이번 캠페인을 일회성 행사가 아닌, 도정 전반의 청렴 실천 의지를 공유하는 계기로 삼고 향후 다양한 도민 참여 행사와 연계해 확산해 나간다는 방침이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



