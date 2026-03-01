"중동 항해 선박에 보험료 최대 50% 할증"[美 이란 공습]

"보장 거부보다 가격 재협상 흐름"

미국의 이란 공격 여파로 중동 해역의 긴장이 고조되자 전쟁 전문 보험사들이 보험료 인상 작업에 착수한 것으로 전해졌다. 석유 교역 요충지인 호르무즈 해협과 걸프만 등을 지나는 선박들의 물류비용 부담은 커질 전망이다.

호르무즈 해협. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지난달 28일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 전쟁 전문 보험사들은 미국의 이란 공격 이후 주요 석유 요충지를 통과하는 선박들에 대한 기존 보장 계약 취소 통지서를 일제히 제출했다. 현재 계약된 보장 사항을 일단 무효화한 뒤, 전쟁 위험 가중치를 반영해 인상된 보험료로 재계약을 체결하겠다는 취지다. 현재 선박 대체 비용의 약 0.25% 수준인 걸프 항해 보험료는 향후 최대 50% 할증된 가격으로 책정될 전망이다.

특히 보험업자들은 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 여부에 촉각을 곤두세우고 있다. 보험사들은 이란의 대리 세력들이 인근 해역에서 선박 나포를 시도할 가능성까지 염두에 두고 보험료를 재산정하는 것으로 알려졌다. 곡물·석유 등 원자재 화물 보험사들도 잇달아 계약 해지에 나섰다.

화물 업계에서는 보험사들이 선박 보장 자체를 거부하기보다 대폭 상승한 가격으로 재협상에 나설 것이란 관측이 나온다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



