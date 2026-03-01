백경현 시장 “선조들의 숭고한 희생 잇고 그 용기 가슴에 새기겠다”

구리시 제107주년 3.1절 기념식 개최

백경현 시장 “시민 행복한 구리 만들 것”

경기 구리시(시장 백경현)는 제107주년 삼일절을 맞아 3월 1일 구리아트홀 코스모스 대극장에서 '3·1절 기념식'을 개최했다.

이날 기념식에는 독립 유공자 유가족과 유관 기관장, 단체장, 시민 등 600여 명이 참석해 조국의 자주독립을 세계에 알렸던 3·1운동의 숭고한 나라 사랑 정신을 되새겼다.

행사에서는 광복회 구리시지회 함천우 회장이 독립선언서를 낭독했으며, 참석자 전원이 태극기를 흔들며 만세삼창을 외쳐 당시의 뜨거운 함성을 재현했다.

백경현 시장은 "순국선열과 애국지사들의 숭고한 희생이 더욱 깊이 다가온다"며 "선조들의 용기와 헌신을 가슴에 새기고 그 뜻을 이어 힘차게 도약하겠다. 도전을 두려워하지 않고 더 많은 시민이 행복한 구리시를 만들어가겠다"고 말했다.

한편, 구리시는 이날 행사에 참석하는 연로한 독립 유공자 유가족을 위해 교통봉사대가 행사장 이동부터 귀가까지 차량을 지원하며 최고의 예우를 다했으며, 망우산 묘역에 위치한 독립운동가 4인의 삶과 정신을 되새기는 시간을 갖기 위한 '나도 망우에서 독립을 외치다'프로그램을 운영해 망우산 묘역의 독립운동가 묘소를 방문과 역사 교육을 통해 독립운동가의 삶을 되돌아보는 시간을 가졌다.

이 외에도 동구동행정복지센터는 '태극기, 그 찬란한 역사' 전시회를 통해 태극기의 변화 과정을 전시하고 있으며, 수택3동행정복지센터는 '3·1절 맞이 태극기 그리기 행사'에 참여 작품 전시를 통해 나라 사랑의 마음 고취에 이바지하고 있다.





