이란 '3인 임시 지도자委' 구성…최고지도자 권한대행[美 이란 공습]

이성민기자

입력2026.03.01 13:11

대통령·사법부 수장·법전문가 구성
모흐베르·라리자니 등 실권 쥘 전망

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하면서 헌법에 따라 3인 체제의 임시 지도자위원회가 구성된다.

이란 최고지도자의 사망을 추모하는 테헤란 시민들. EPA연합뉴스

이란 국영 IRNA통신은 1일(현지시간) 최고지도자 유고 시 권한 대행을 규정한 헌법 111조에 따라 마수드 페제시키안 대통령, 골람호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 헌법수호위원회의 이슬람법 전문가 1명 등 3명이 지도자위원회를 구성해 과도기에 최고지도자의 임무와 권한을 대행한다고 보도했다.


헌법에 따라 이란 헌법기구 전문가위원회는 되도록 신속히 차기 최고지도자를 선출해야 한다. 이란 전문가들은 제도적으로 구성된 임시 지도자위원회보다는 '하메네이의 오른팔'로까지 불렸던 모흐베르 전 부통령과 현재 군사·안보를 총괄하는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 전시 상황에서 실권을 쥐게 될 것이라고 보고 있다.

한편 이란 정부는 전날 미국과 이스라엘의 공습으로 이슬람혁명수비대(IRGC)의 모하마드 파크푸르 총사령관과 아야톨라 하메네이의 수석 안보고문 알리 샴카니가 사망했다고 공식 확인했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

