의정부시, 제107주년 3·1절 기념식 거행…“선열의 숭고한 희생 기려”

의정부예술의전당서 250여 명 참석

독립지사 헌신 되새기며 ‘대한독립만세’ 제창

경기 의정부시는 3월 1일 의정부예술의전당 소극장에서 '제107주년 3·1절 기념식'을 개최했다.

이날 행사에는 광복회원을 비롯한 보훈단체장 및 안보단체장, 지역 국회의원, 시·도의원 등 250여 명이 참석했다.

이번 기념식은 다채로운 공연을 통해 참석자들이 3·1절의 역사적 의미와 독립지사들의 헌신을 되새기는 계기가 됐다. 특히 참석자 전원이 '대한독립만세'를 함께 외치며 기미년 3월의 함성을 재현했다.

시립무용단이 3·1운동의 정신을 형상화한 창작무용을 선보였고, 경민대 태권도 시범단은 힘찬 공연으로 민족의 긍지와 기상을 표현했다. 공연은 선열들의 희생과 헌신을 기리는 메시지를 담아 깊은 울림을 전했다.

시 관계자는 "3·1운동은 우리 스스로 나라의 주인임을 선언한 위대한 결단이었다"며 "선열들께서 보여주신 희생과 헌신이 책임 있는 예우로 이어지도록 세심히 살피겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



