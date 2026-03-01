본문 바로가기
[속보]이란, 혁명수비대 총사령관 사망 공식 확인

이성민기자

입력2026.03.01 12:20

[속보]이란, 혁명수비대 총사령관 사망 공식 확인
[속보]이란, 혁명수비대 총사령관 사망 공식 확인





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

