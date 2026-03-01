'韓-아세안 미래산업 협력 강화' 李대통령, 싱가포르로 출국

2일 싱가포르 총리와 정상회담

이재명 대통령이 1일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)과 협력 강화의 일환으로 서울공항을 통해 싱가포르로 출국했다. 이 대통령은 3박 4일간 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.

이 대통령은 이날 오전 제107주년 3·1절 기념식에 참석한 직후 공항으로 이동해 부인 김혜경 여사와 함께 대통령 전용기인 공군 1호기에 올랐다.

이 대통령은 2일 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담 및 친교 오찬을 갖는다. 이 대통령은 인공지능(AI), 원전 등 첨단산업 협력을 증진하기 위한 논의를 할 계획이다. 정상회담 이후 이후 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담, 국빈 만찬 등의 일정을 소화한다.

양국 AI 분야 종사자들과 교류·협력의 기회를 넓히기 위해 마련된 'AI 커넥트 서밋'에도 참석한다. 이 대통령은 3일에는 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖는다.

필리핀과 싱가포르는 올해와 내년 각각 아세안 의장국이다. 강유정 청와대 대변인은 "두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것"이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>