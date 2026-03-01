이스라엘, 이틀째 이란 공습…미사일·방공망 겨냥[美 이란 공습]

전날 주요 인사 사망 발표

이스라엘군은 1일(현지시간) 새벽 이란을 겨냥해 이틀째 공습을 개시했다고 밝혔다.

이스라엘군은 성명에서 "군이 이란 테러정권이 보유한 탄도미사일 시설과 방공망을 노려 추가 공습을 시작했다"고 발표했다.

지난달 28일(현지시간) 폭격받은 테헤란서 연기가 치솟고 있다. AFP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이스라엘군은 전날 오전부터 미군과 함께 이란 수도 테헤란을 비롯해 곰, 이스파한, 카라지, 시라즈, 케르만샤 등 이란 전역의 주요 도시를 여러 차례 공습했다. 전날 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 숨졌다고 미국과 이스라엘이 발표했다.

이스라엘군은 또 이란 최고지도자 군사고문 알리 샴카니, 이란 이슬람혁명수비대 지상군 사령관 모하마드 파크푸르, 최고지도자실 군무국장 모하마드 시라지, 국방부 장관 아지즈 나시르자데 등 국방·안보 분야 요인도 폭격으로 사망했다고 밝혔다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



