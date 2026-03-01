본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

[속보] 李대통령 "'페이스메이커'로 북미 간 대화 조속 재개 노력"

임철영기자

입력2026.03.01 10:25

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제107주년 3·1절 기념사

[속보] 李대통령 "'페이스메이커'로 북미 간 대화 조속 재개 노력"
AD
원본보기 아이콘

[속보] 李대통령 "'페이스메이커'로 북미 간 대화 조속 재개 노력"





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하메네이 사망·호르무즈 봉쇄…벌써 요동치는 국제유가(종합)[美 이란 공습] 하메네이 사망·호르무즈 봉쇄…벌써 요동치는 국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하자 없다면서요"…개인 간 중고거래 분쟁, 법 적용 안될까?

"무려 500장입니다"…여성 변사자 사진 몰래 보관한 경찰 파면

안중근 조롱·히로부미 찬양…틱톡, 독립운동가 모욕 콘텐츠 확산

귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원

은마아파트 화재 119 최초 신고자는 숨진 10대 학생

日 연구진, 홋카이도 대지진 발생 우려 여행 피해야하나

BTS 컴백 앞두고 '광화문 노숙' 비상…경찰 "불법 아니라서 설득 중"

새로운 이슈 보기