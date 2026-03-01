트럼프, 하메네이 사망설에 "맞는 이야기라고 생각"…이란은 부인(상보)

이스라엘서 사망설 주장 시작

이란 측은 반박 "하메네이 안전"

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 미국과 이스라엘 공습에 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망했다는 보도에 대해 맞는 이야기라 생각한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 미국 NBC방송과의 인터뷰에서 이란 최고지도자 사망 보도에 대한 질문에 "우리는 그것이 맞다고 생각한다"며 "많은 이란 지도부 사람들이 사망했다고 보지만 다 알지는 못한다"고 밝혔다. 앞서 폭스뉴스는 미 정부 당국자들의 말을 인용해 이란 지도부 인사가 5~10명 정도 사망했다고 전한 바 있다.

하메네이 사망설은 이스라엘에서 처음 주장하기 시작했다. 베냐민 네타냐후 총리는 이날 TV 연설에서 "이란 최고지도자가 사망했다는 징후가 점점 커지고 있다"고 밝혔다. 이후 이스라엘 매체들을 중심으로 이란 최고지도자 사망보도가 잇따랐다.

이란 측은 해당 보도가 사실이 아니라고 부인하고 있다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 미국 ABC방송과의 인터뷰에서 "마수드 페제시키안 이란 대통령과 하메네이 최고지도자는 모두 안전하다"고 강조했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>