[美 이란 공습]두바이행 대한항공 항공기 회항…이란 공습 여파

후속 두바이행 항공기는 취소

유럽 등 다른 노선은 아직 운행

28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공습을 받은 이란 테헤란 시내에서 연기가 나고 있는 모습. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국과 이스라엘의 이란 본토 공습 여파로 인천에서 중동지역으로 오가는 대한항공 항공편이 회항, 취소됐다.

대한항공은 28일 오후 1시13분 인천공항에서 출발해 두바이 국제공항으로 향하던 KE951편(B787-9)이 미얀마 공역에서 회항 조처돼 오후 10시30분께 다시 인천공항에 내릴 예정이라고 밝혔다. 이날 오후 9시 두바이에서 인천으로 출발하려던 KE952편의 운항도 취소됐다.

대한항공은 "두바이로 운항 중 미국 및 이스라엘의 이란 공습 여파로 인해 아랍에미리트(UAE) 공역이 폐쇄됐다는 정보를 접수해 회항하도록 했다"고 설명했다. 대한항공은 향후 상황을 면밀히 모니터링하며 후속 스케줄을 조정할 예정이다. 현지 상황 변동에 따라 오는 3월 1일 이후에도 당분간 두바이 노선 운항에 지장이 생길 수 있어 홈페이지 등을 통해 운항 정보를 안내할 계획이다.

대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 중동 노선인 인천∼두바이에서 주 7회(매일) 왕복 운항해 왔다. 과거 대한항공이 운항하던 인천∼이스라엘 텔아비브 노선은 2023년 10월 팔레스타인 무장 정파 하마스와 이스라엘 사이 무력 충돌 이후 현재까지 운휴 상태다.

대한항공의 유럽 등 다른 노선 운항은 아직까지 영향을 받지 않았다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



