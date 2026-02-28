美·이스라엘, 이란 공습…정부 "우리 국민 피해 없다"(상보)

외교부, 2차관 주재로 상황점검회의 개최

정부는 미국과 이스라엘의 이란 선제공격과 관련해 "현재까지 확인된 이란 내 우리 국민의 피해는 없다"고 28일 밝혔다.

외교부는 이날 "우리 정부는 현지에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보를 위해 만전을 기하고 있다"고 설명했다.

외교부 대변인도 별도 논평을 통해 "우리 정부는 현 이란 관련 상황을 예의주시하고 있다"며 "역내 긴장 완화를 위해 모든 당사자들이 최대한 자제하고 노력할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

외교부는 이날 오후 7시 30분부터 김진아 외교부 2차관 주재로 상황점검회의를 열어 이란 내 교민 안전 대책과 향후 대응 방안을 점검할 예정이다.

국방부 역시 해외 파병부대의 안전 상황을 확인하고 있다.

안규백 국방부 장관은 동명부대와 청해부대 등 해외 파병부대의 안전 상태를 즉각 점검하도록 지시하고, 장병들의 안전을 최우선으로 임무를 수행할 것을 국방부 및 합동참모본부 관련 부서에 주문했다.

AP통신 등 주요 외신에 따르면 이스라엘 국방부 장관은 이날 "이란을 상대로 예방적(preventive) 미사일 공격을 감행했다"고 발표했다. 미국도 이번 공격 작전에 함께 가담한 것으로 전해진다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 영상을 통해 "이란이 핵 프로그램 재건을 시도했다"며 "이란은 절대 핵무기를 가질 수 없다"고 강조했다.





