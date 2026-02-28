'약물 사자와 한 컷?' 논란에…노홍철 "낮잠 시간이라 안전" 해명

"탄자니아 약물 유통 엄격히 제한돼…

전문가와 함께 확인하며 체험한 것"

방송인 노홍철이 아프리카 탄자니아 여행 중 사자와 함께 촬영한 사진을 두고 불거진 약물 주입 논란에 관해 해명했다.

노홍철이 낮잠 자는 사자와 함께 포즈를 취하고 있다. 노홍철 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

노홍철은 27일 자신의 유튜브 채널에 '여행에 미친 노홍철도 처음 봤다는 아프리카 야생 숙소 내부는? (1박 150만원)'이라는 제목의 영상을 올렸다. 이 영상에서 노홍철은 "사자와 함께 찍은 사진을 올린 뒤 어떤 분이 '사자에게 약물을 투여한 것 아니냐'는 의혹을 제기했다"며 "저도 놀라서 숙소 측에 확인했는데 '있을 수 없는 일'이라는 답변이 돌아왔다"라고 말했다.

노홍철이 공개한 숙소 측 답변에는 "사자는 아침과 저녁에 활발히 활동하고 낮에는 잠을 잔다"며 "야생에서 동물을 오후에 보러 가도 그때는 대부분 잠자고 있는 모습을 보게 될 것"이라는 내용이 담겼다. 탄자니아에서는 동물용 약을 판매하지 않으며, 동물이 수술해야 하는 경우에도 정부로부터 약을 구입해야 한다고 덧붙였다.

노홍철이 낮잠자는 사자의 배를 만지고 있다. 노홍철 인스타그램 캡처 원본보기 아이콘

노홍철은 "(숙소 내부가) 엄청 넓고 그냥 야생인데 걸어 다니다 보면 가젤, 거북이, 기린 등 수많은 동물을 볼 수 있다"면서 "내가 '저 동물 만져도 되나요?'라고 물으면 전문가가 '만져도 된다' 또는 '그냥 보기만 하라'고 안내한다"라고 설명했다. 그러면서 "(당시) 가이드가 '아직 사자를 안 만나지 않았느냐. 보러 가자'고 하더라"면서 "가이드가 사자를 만져보라고 했고, 가이드에게 '정말 괜찮은 거 맞냐"고 묻자 '전문가가 함께 있고 낮잠 시간이라 안전하다'고 했다"라고 이야기했다.

그는 "실제로 약물을 먹인 거였다면 큰일 날 행동이지 않느냐"며 "처음 의혹을 제기한 분도 동물과 아프리카를 사랑하는 마음에 그러신 것 같다"라고 말했다.

앞서 지난달 30일 노홍철은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 탄자니아 야생동물 체험형 숙소에서 찍은 사진과 영상을 올렸다. 사진에는 노홍철이 나무 위에서 졸고 있는 사자의 배를 만지고, 잔디에 누워 있는 사자를 쓰다듬는 모습 등이 담겼다.

이 사진을 본 한 아프리카 전문 여행사는 "사자가 졸린 눈으로 옆에서 걷고, 사자를 만질 수 있고, 사자의 배를 쳐도 저항하지 못하는 이유는 사자에게 약을 주입했기 때문"이라며 "이들은 진정·수면제를 투여해 사자를 무기력하고 졸리게 한다"라고 주장했다. 논란이 커지자 노홍철은 지난 15일에도 자신이 다녀온 숙소 안내문을 공유하면서 어린 시절 어미에게 버려진 사자를 돌본 뒤 자연 서식지에 방사한다는 설명을 보고 방문 결정을 했다며 "학대 문제가 있을 것이라고는 생각하지 못했다"라고 해명했다.

최초 문제를 제기했던 여행사 측은 노홍철과의 소통 이후 "홍철 님이 받지 않아도 될 비난을 받게 되어 마음이 무거웠다"며 논란이 됐던 게시물을 삭제했다고 밝혔다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>