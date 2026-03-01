본문 바로가기
2026년 한국농촌지도자 고령군연합회 정기총회

영남취재본부 김이환기자

입력2026.03.01 09:54

시계아이콘00분 20초 소요
한국농촌지도자 고령군연합회는 지난 27일 농업기술센터 강당에서 이남철 고령군수, 이철호 고령군의회 의장 및 군의원, 노성환 경상북도의회 의원 및 연합회 임원 40여명이 참석한 가운데 '2026년 한국농촌지도자 고령군연합회 정기총회'를 개최했다.

'2026년 한국농촌지도자 고령군연합회 정기총회' 개최 후 단체사진/고령군청 제공

'2026년 한국농촌지도자 고령군연합회 정기총회' 개최 후 단체사진/고령군청 제공

이날 총회에서는 2025년도 사업 및 감사 결과 보고, 2025년도 결산 및 2026년도 사업계획안에 대해 심의·의결하고 연합회 발전 방향에 대한 토의를 진행했다.


제27대 김창기 회장은 "지난 한 해 고령군연합회 화합과 발전을 위해 노력하신 모든 임원분들께 감사드리며, 앞으로도 고령군 농업·농촌의 발전을 위해 노력하겠다"고 했다.

군 관계자는 "지역 농업과 농촌의 발전을 위해 최선을 다해주시는 농촌지도자회의 노고에 감사드리고 앞으로도 지역사회 발전에 선도적인 역할을 기대한다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr


