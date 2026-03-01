본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김천시 문화예술회관, 연극 <불편한 편의점>

영남취재본부 김이환기자

입력2026.03.01 10:05

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3월 21일 개최
전 세대 아우르는 따뜻한 위로 선사

경북 김천시 문화예술회관은 시민들에게 공감과 위로를 전하는 연극 <불편한 편의점>을 3월 21일(토) 문화회관(남산동)에서 개최한다.


연극 <불편한 편의점>은 동명의 밀리언셀러 소설을 원작으로, 편의점을 배경으로 각기 다른 사연을 가진 인물들이 일상을 나누며 관계를 회복해 가는 과정을 담은 작품이다.

해당 작품은 대학로에서 장기간 공연되며 작품성과 대중성을 동시에 인정받았고, 전국 투어 공연에서도 매진 사례를 기록하는 등 관객 반응이 우수한 연극으로 평가받고 있다.


특히, 현실적인 대사와 친숙한 공간, 세대 간 공감이 가능한 인물 구성으로 가족 단위 관객은 물로 중장년층까지 폭넓게 즐길 수 있는 공연이다.


예매는 3월 6일 14시부터 티켓링크 또는 김천시 문화예술회관 누리집에서 가능하며 김천시민은 30% 할인을 받을 수 있다.

자세한 사항은 김천시 문화예술회관 누리집 공지사항을 확인하거나, 문화예술회관 사무실로 문의하면 된다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하메네이 사망·호르무즈 봉쇄…벌써 요동치는 국제유가(종합)[美 이란 공습] 하메네이 사망·호르무즈 봉쇄…벌써 요동치는 국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하자 없다면서요"…개인 간 중고거래 분쟁, 법 적용 안될까?

"무려 500장입니다"…여성 변사자 사진 몰래 보관한 경찰 파면

안중근 조롱·히로부미 찬양…틱톡, 독립운동가 모욕 콘텐츠 확산

귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원

은마아파트 화재 119 최초 신고자는 숨진 10대 학생

日 연구진, 홋카이도 대지진 발생 우려 여행 피해야하나

BTS 컴백 앞두고 '광화문 노숙' 비상…경찰 "불법 아니라서 설득 중"

새로운 이슈 보기