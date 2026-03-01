김천시 문화예술회관, 연극 <불편한 편의점>

3월 21일 개최

전 세대 아우르는 따뜻한 위로 선사

경북 김천시 문화예술회관은 시민들에게 공감과 위로를 전하는 연극 <불편한 편의점>을 3월 21일(토) 문화회관(남산동)에서 개최한다.

연극 <불편한 편의점>은 동명의 밀리언셀러 소설을 원작으로, 편의점을 배경으로 각기 다른 사연을 가진 인물들이 일상을 나누며 관계를 회복해 가는 과정을 담은 작품이다.

해당 작품은 대학로에서 장기간 공연되며 작품성과 대중성을 동시에 인정받았고, 전국 투어 공연에서도 매진 사례를 기록하는 등 관객 반응이 우수한 연극으로 평가받고 있다.

특히, 현실적인 대사와 친숙한 공간, 세대 간 공감이 가능한 인물 구성으로 가족 단위 관객은 물로 중장년층까지 폭넓게 즐길 수 있는 공연이다.

예매는 3월 6일 14시부터 티켓링크 또는 김천시 문화예술회관 누리집에서 가능하며 김천시민은 30% 할인을 받을 수 있다.

자세한 사항은 김천시 문화예술회관 누리집 공지사항을 확인하거나, 문화예술회관 사무실로 문의하면 된다.





