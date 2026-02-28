[날씨]3·1절, 전국 흐리고 일부 비…낮기온 7~15도

3·1절이자 일요일인 1일은 전국이 대체로 흐리고 일부 지역에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -1∼8도, 낮 최고기온은 7∼15도로 평년보다 높은 기온이 이어지겠다. 낮 기온이 오르면서 강, 하천 등의 얼음이 녹아 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의해야 한다고 기상청은 전했다.

전국 대부분 지역이 대체로 흐린 가운데 강원동해안·산지와 경북북부동해안·북동산지 등 일부 지역은 비 또는 눈이 내리겠다. 경북남부동해안과 부산·울산에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 밤부터는 제주도에 비가 내리겠다.

2일 새벽부터는 강원 동해안 산지와 충청권, 남부지방, 제주도에, 오전부터는 수도권과 강원 내륙에 비 또는 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 경기북동부 1㎝ 안팎, 강원산지 5∼10㎝ 등이다. 건조했던 수도권과 강원 내륙 대기는 비나 눈으로 나아지겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.5ｍ로 예상된다.





