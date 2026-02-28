'AI 위협·인플레이션' 우려에 뉴욕증시 1%대 하락 마감

인공지능(AI)이 일자리를 줄이고 기존 산업을 위협할 것이란 우려가 지속되는 가운데 신용위험 및 인플레이션 우려가 겹치면서 27일(현지시간) 뉴욕증시가 하락 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 521.28포인트(-1.05%) 내린 4만8977.92에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 29.98포인트(-0.43%) 내린 6878.88, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 210.17포인트(-0.92%) 내린 2만2668.21에 각각 장을 마쳤다.

뉴욕증시가 일제히 하락한 것은 AI로 인해 기존 산업 일자리가 타격받을 것이란 우려 때문으로 보인다. 실제 트위터 공동 창업자 잭 도시가 설립한 회사 '블록'은 AI 활용을 이유로 전체 직원의 절반에 가까운 4000명을 감원한다고 밝히기도 했다. 시트리니 리서치가 지난주 공개한 '2028년 글로벌 지능 위기' 보고서도 AI 혁신이 대량 실업과 초유의 경제 위기를 불러올 것이라는 전망을 내놨다.

금융권의 신용위험도 불거졌다. 최근 영국의 부동산담보 대출 업체 마켓파이낸셜설루션스(MFS)는 법정관리를 신청했다. 영국계 은행은 물론 미국 월가까지 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다. 최근 환매 중단 사태로 주가가 급락한 사모펀드 블루아울 캐피털은 이날 5.97% 급락했다. 신용 우려가 확산하면서 골드만삭스(-7.47%), 모건스탠리(-6.19%), 캐피털원 파이낸셜(-6.15%), 웰스파고(-5.62%), 씨티그룹(-5.16%) 등 월가의 주요 금융회사들도 큰 낙폭을 보이면서 장을 마쳤다.

이날 발표된 미국의 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 웃돌면서 인플레이션 우려도 재차 나왔다. 미 노동부 노동통계국은 지난 1월 PPI가 전월 대비 0.5% 상승했다고 이날 밝혔다. 다우존스가 집계한 월가 전망(0.3%)을 크게 웃돌았다.





