이장우 대전시장, 지역 숙원사업 해결 고뇌 담긴 '저서' 출간

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.27 20:33

'대한민국을 바꾸는 위대한 개척자들의 도시 대전 전략과 행동' 북 콘서트 개최

오는 3월 2일 오전 10시 30분부터 DCC 대전컨벤션센터

이장우 대전시장, 지역 숙원사업 해결 고뇌 담긴 '저서' 출간
이장우 대전시장이 오는 3월 2일 오전 10시 30분부터 DCC 대전컨벤션센터 제1전시장 2층 그랜드볼룸에서 '대한민국을 바꾸는 위대한 개척자들의 도시 대전 전략과 행동' 북 콘서트를 개최한다.


이날 북 콘서트는 오전 10시 30분부터 오후 3시까지 저자 사인회와 포토 타임이 진행되며, 본행사인 북 콘서트는 오후 3시에 시작된다. 사회는 영화배우 이필모 씨가 맡는다.

이번 저서는 일류경제 도시 대전을 뛰어넘어 글로벌 경제과학수도 대전이라는 저자의 원대한 꿈과 철학, 비전을 제시하고 있다.


'멀리 보고 미리 준비하고 끝까지 해낸다'에는 대한민국 건국 100년을 향한 2048 그랜드 플랜, 세계를 향한 획기적인 신성장동력과 산업기반 확충, 미래 대전 6대 핵심 전략산업(ABCDQR) 등에 대한 담론을 담고 있다.


이어, 지역 내 숙원사업 추진 과정에서의 남모를 고심과 결단 과정에서의 고민 등을 담아냈다. 여기에 지방정부의 혁신이자 도전들에 대한 숨겨진 이야기도 풀어냈다.

이장우 대전시장은 "'대한민국을 바꾸는 위대한 개척자들의 도시 대전 전략과 행동'에는 일류경제 도시를 향한 초석과 열정이 담겼다"며 "이제는 글로벌 경제과학수도 대전이라는 대전환과 미래를 위해 함께 전진해야 한다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

