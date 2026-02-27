주광덕 남양주시장 "3·1운동 정신은 미래 향한 역사의 나침반"

남양주시, 107년 전 '월산리의 함성' 재현

3·1독립만세운동 기념행사 성료

횃불 대행진 선열의 숭고한 독립 정신 계승

경기 남양주시는 27일 화도읍 월산교회에서 남양주문화원 주최로 열린 3·1독립만세운동 기념행사가 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 27일 화도읍 월산교회에서 남양주문화원 주최로 열린 3·1독립만세운동 기념행사에서 경축사를 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 남양주 지역에서 전개된 독립만세운동의 역사적 의미를 되새기고, 지역 독립운동 정신을 계승하기 위해 마련됐다.

행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 조성대 남양주시의장, 남양주문화원장, 경기북부보훈지청장, 광복회 남양주시지회장, 도·시의원, 독립유공자 후손과 시민 등 300여 명이 참석해 독립 정신을 되새겼다.

행사는 총 3부로 운영됐으며, 1부에서는 기념식과 기념예배가 진행됐다. 시립합창단의 식전공연을 시작으로 기념예배, 주광덕 시장의 경축사와 독립선언서 낭독 등이 이어졌다.

월산교회에서 마석역 광장까지 '횃불 대행진'을 진행하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

2부에서는 월산교회에서 마석역 광장까지 '횃불 대행진'을 진행했다. 풍물패와 군부대의 인도 아래 시민들이 직접 횃불을 들고 행진하며 1919년 당시의 긴박했던 만세 운동 현장을 재현했다. 마지막으로 3부에서는 모든 참석자들이 마석역 광장에서 삼일절 노래 제창과 만세삼창을 외치며 행사의 대미를 장식했다.

주광덕 시장은 "3.1운동의 정신은 과거에 머물지 않고 오늘날 우리에게 옳은 길을 알려주는 역사의 나침반"이라며 "선조들이 갈등보다 연대를 선택했듯이, 남양주시도 시민 모두가 존엄한 삶을 누리는 미래를 향해 흔들림 없이 나아가자"고 당부했다.

주광덕 남양주시장이 27일 화도읍 월산교회에서 남양주문화원 주최로 열린 3·1독립만세운동 기념행사에서 경축사를 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

남양주 3.1독립만세운동 기념행사는 화도읍 월산리 일대에서 전개된 만세운동의 역사적 의미를 기리고, 지역 독립운동의 정신을 계승하기 위해 1989년부터 매년 열리고 있다. 만세운동의 거점이었던 월산교회를 중심으로 시민이 함께 선열들의 희생을 기억하고, 지역의 역사적 가치를 공유하는 시간을 이어가고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>