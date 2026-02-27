본문 바로가기
동두천시, 웰니스 시설 ‘림스파’ 개장…수도권 체류형 관광 거점 도약

이종구기자

입력2026.02.27 18:45

동두천시, 림스파 정식 개장
숲의 휴식을 물의 활력으로
바데풀·가족스파 갖춘 치유 공간 조성

경기 동두천시시설관리공단은 수도권 대표 산림휴양지인 동두천 자연휴양림 내 신규 웰니스 시설 '림스파'를 27일 정식 개장하고, '숲에서 머물며 즐기는' 체류형 관광 운영을 본격 확대한다고 밝혔다.

동두천시시설관리공단가 수도권 대표 산림휴양지인 동두천 자연휴양림 내 신규 웰니스 시설 '림스파'를 27일 정식 개장하고 있다. 동두천시 제공

동두천 자연휴양림은 숙박시설과 치유의 숲 등을 갖춘 수도권 대표 산림휴양지로, 이번 림스파 개장을 계기로 기존의 방문 중심 관광에서 벗어나 머물며 치유와 회복을 경험하는 체류형 관광 거점으로 도약할 계획이다.


림스파는 울창한 숲의 정취 속에서 물과 휴식이 어우러지는 웰니스 공간으로, 수압 마사지와 수치료 기능을 갖춘 '바데풀'과 가족 단위 이용객이 독립적인 공간에서 휴식을 즐길 수 있는 '가족스파'로 구성돼 있다.

이용객들은 자연 속에서 신체적 피로 회복은 물론 정서적 안정과 재충전을 함께 경험할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 자연휴양림의 숙박시설 및 산림 치유 프로그램과 연계해 체류형 웰니스 관광의 핵심 거점 역할을 수행할 전망이다.


이종진 이사장은 "림스파는 동두천 자연휴양림이 단순한 산림휴양 공간을 넘어 몸과 마음을 치유하는 수도권 대표 웰니스 관광지로 도약하는 중요한 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 자연 자원을 활용한 체류형 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 방문객 만족도 향상과 지역 관광 활성화를 동시에 이끌어가겠다"고 밝혔다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
