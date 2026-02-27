KAI, 신임 사장에 김종출 전 방위사업청 국장 내정

이사후보추천위 사내이사 후보 추천

내달 18일 주총 확정

KAI(한국항공우주산업) 이사후보추천위원회가 27일 신임 사장 선임을 위한 사내이사 후보로 김종출 전 방위사업청 국방기술보호국장을 추천했다고 밝혔다.

KAI는 이날 임시이사회를 열고 '이사 선임의 건'을 주주총회 안건으로 의결했다. 해당 안건은 내달 18일 열리는 임시주주총회에 상정되며, 이후 이사회 의결을 거쳐 대표이사로 최종 확정될 예정이다.

김 내정자는 방위사업청 개청 멤버로, 방산수출지원팀장과 절충교역과장을 역임하며 K-방산 수출 실무를 이끌어온 인물이다. 방산 시장 구조와 수출 전략에 대한 이해도가 높은 수출 전문가로 평가받고 있다.

또한 창의혁신담당관, 전략기획단 부단장, 기획조정관 등 주요 보직을 두루 거치며 방위·항공산업 전반에 대한 정책·전략 경험을 쌓았다. 특히 무인사업부장과 국방기술보호국장 재임 시절 미래 사업과 첨단 기술 분야에서 전문성을 축적해 KAI의 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 적임자로 꼽힌다.

이사후보추천위원회는 "김 내정자는 방산 전반을 아우르는 전문성과 미래 사업에 대한 통찰력을 겸비한 인물"이라며 "풍부한 수출 네트워크와 전략 기획 역량을 바탕으로 KAI가 세계적인 항공우주 기업으로 도약하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 추천 배경을 밝혔다.





