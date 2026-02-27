본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

KAI, 신임 사장에 김종출 전 방위사업청 국장 내정

서믿음기자

입력2026.02.27 18:09

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이사후보추천위 사내이사 후보 추천
내달 18일 주총 확정

KAI(한국항공우주산업) 이사후보추천위원회가 27일 신임 사장 선임을 위한 사내이사 후보로 김종출 전 방위사업청 국방기술보호국장을 추천했다고 밝혔다.

KAI 전경. KAI 제공

KAI 전경. KAI 제공

AD
원본보기 아이콘

KAI는 이날 임시이사회를 열고 '이사 선임의 건'을 주주총회 안건으로 의결했다. 해당 안건은 내달 18일 열리는 임시주주총회에 상정되며, 이후 이사회 의결을 거쳐 대표이사로 최종 확정될 예정이다.


김 내정자는 방위사업청 개청 멤버로, 방산수출지원팀장과 절충교역과장을 역임하며 K-방산 수출 실무를 이끌어온 인물이다. 방산 시장 구조와 수출 전략에 대한 이해도가 높은 수출 전문가로 평가받고 있다.

또한 창의혁신담당관, 전략기획단 부단장, 기획조정관 등 주요 보직을 두루 거치며 방위·항공산업 전반에 대한 정책·전략 경험을 쌓았다. 특히 무인사업부장과 국방기술보호국장 재임 시절 미래 사업과 첨단 기술 분야에서 전문성을 축적해 KAI의 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 적임자로 꼽힌다.


이사후보추천위원회는 "김 내정자는 방산 전반을 아우르는 전문성과 미래 사업에 대한 통찰력을 겸비한 인물"이라며 "풍부한 수출 네트워크와 전략 기획 역량을 바탕으로 KAI가 세계적인 항공우주 기업으로 도약하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 추천 배경을 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기