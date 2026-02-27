본문 바로가기
광주시, ‘제2차 지역사회 보장 대표협의체 회의’ 개최…2025년 복지 성과 심의

이종구기자

입력2026.02.27 18:01

경기 광주시는 27일 시청 비전홀에서 '2026년 제2차 지역사회 보장 대표협의체 회의'를 열고 제5기(2023~2026년) 지역사회 보장계획의 2025년 연차별 시행 결과를 심의했다.

광주시가 27일 시청 비전홀에서 '2026년 제2차 지역사회 보장 대표협의체 회의'를 열고 있다. 경기 광주시 제공

이번 회의에서는 2025년 연차별 시행계획에 따른 세부 사업 추진 실적과 성과를 종합적으로 검토하고 지역사회 보장계획의 실행력과 정책 효과성을 점검했다. 대표협의체 위원들은 주요 추진 성과를 공유하고 앞으로 개선 방향에 대해 논의했다.


회의 종료 후에는 대표협의체 위원을 대상으로 '지역리더 생명지킴이 1차 교육'을 실시했다. 지역사회 보장협의체 위원들은 지역을 대표하는 생명지킴이로서 생명 존중 문화 확산과 자살 예방을 위한 지역 안전망 구축 역할을 수행하고 있다. 시는 이번 교육이 위원들의 인식 향상과 대응 역량 강화를 통해 지역사회 중심의 생명 보호 체계를 강화하는 데 목적이 있다고 설명했다.

방세환 시장은 "지역사회 보장 대표협의체는 광주시 복지정책의 방향을 함께 고민하는 핵심 협치"라며 "생명 존중 문화 확산과 꼼꼼한 복지안전망 구축을 위해 위원 여러분의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.


한편, 광주시 지역사회 보장협의체는 지역사회 보장계획의 수립·심의·점검 기능을 수행하며 민관 협력을 기반으로 지역 복지 협치 체계를 강화하고 있다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
