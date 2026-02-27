방세환 시장 "팔당물안개공원, 시민의 쉼과 여유 공간으로 만들 것"

광주시, '팔당물안개공원' 착공

215억 투입 대규모 수변공원 조성

남종면 일대 27만㎡ 규모 친환경 공원 탄생

경기 광주시는 27일 남종면 귀여리 596 일원에서 '팔당물안개공원 조성 사업' 착공식을 개최했다.

광주시가 27일 남종면 귀여리 596 일원에서 '팔당물안개공원 조성 사업' 착공식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 착공식에는 방세환 시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 지역 주민 등이 참석해 안전하고 성공적인 사업 추진을 기원했다.

'팔당물안개공원 조성 사업'은 내년 2월 준공을 목표로 총사업비 약 215억 원을 투입해 27만4436㎡ 규모의 수변공원을 조성하는 사업이다. 경관식물원, 수생식물원, 허브 견본원 등 다양한 주제 정원과 함께 산책로(페어로드), 부유식 화장실, 주차장 등 시민 편의시설이 들어설 예정이다.

해당 사업은 개발제한구역과 상수원보호구역, 하천구역 등 각종 규제로 인허가 및 행정절차 과정에서 일부 지연을 겪었다. 그러나 시는 관계기관과의 지속적인 협의를 통해 관련 절차를 이행하며 이번에 착공하게 됐다고 설명했다.

방세환 시장은 "팔당물안개공원은 시민 여러분의 일상속에 쉼과 여유를 더해주는 소중한 공간이 될 것"이라며 "팔당호의 자연과 조화를 이루는 친환경적이고 완성도 높은 공원이 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



