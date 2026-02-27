오일근 롯데건설 대표, '추락 방지' 직접 실습…현장 안전 고삐

"내 가족 안전 지킨다는 마음으로 "

모든 경영진, 매월 건설 현장 출동

안전보건경영회의·현장 안전점검

오일근 롯데건설 대표가 취임 초기부터 안전경영에 드라이브를 걸고 있다.

27일 롯데건설에 따르면 오 대표는 이날 경기 오산시 롯데인재개발원 내 안전체험센터 '세이프티 온(Safety ON)'에서 경영진 38명과 함께 안전체험교육에 직접 참여했다.

이번 교육은 심폐소생술(CPR)과 안전벨트·개구부 추락 실습, 가상현실(VR) 기기를 활용한 추락·낙하·감전 사고 체험 등 실제 현장에서 발생 가능한 재해 상황을 직접 확인하는 과정으로 진행됐다.

오 대표는 "본사와 현장 모든 임직원은 내 가족 안전을 지킨다는 마음으로 안전관리 기준과 원칙을 철저하게 생활화하자"고 당부했다.

오일근 롯데건설 대표(가운데)가 27일 경기 오산시 롯데인재개발원에서 진행된 '경영진 안전체험교육'에서 안전벨트 추락 체험을 하고 있다. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

오 대표는 같은 날 전국 현장소장 100여명을 대상으로 안전보건 리더십 교육도 직접 진행했다. 현장 중심 실행력 정착, 구성원 안전의식 및 역량 강화, 업무혁신을 통한 효율 제고를 골자로 '중대재해 제로(Zero)' 목표 달성을 주문했다.

전날인 26일에는 서울 강남구 '영동대로 지하공간 복합개발 4공구' 현장을 방문해 안전보건경영회의와 현장 안전점검을 실시했고, 올해 1월에도 서울 성북구 '창경궁 롯데캐슬 시그니처' 현장을 찾았다.

롯데건설은 본사와 현장 직원 전체를 대상으로 이달부터 오는 6월까지 세이프티 온에서 순차적으로 안전보건교육을 실시한다. 2022년 2월 개관한 세이프티 온은 약 1160㎡ 규모로, 추락·화재·전도·질식·감전 등 건설 현장에서 발생할 수 있는 18종의 재해를 체험할 수 있는 시설이다. 현재까지 롯데건설 임직원과 롯데 그룹사, 파트너사, 외부 기관 관계자 등 1만1700여명이 교육을 이수했다.

롯데건설 관계자는 "안전은 무엇과도 타협할 수 없는 최우선 가치"라며 "?'안전하지 않으면 작업하지 않는다'는 원칙을 모든 구성원 철학으로 확고히 하고, 안전관리를 실천하는 문화를 정착시키겠다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



