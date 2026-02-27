본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"3·1절은 日 대신 제주"…관광객 작년 대비 32.6% 껑충

김현정기자

입력2026.02.27 18:28

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제주도관광협회16만5000명 예측

올해 3·1절 연휴 기간 제주를 찾는 관광객이 지난해보다 30% 이상 늘어날 것으로 보인다.


제주도관광협회는 27일부터 오는 3월 2일까지 나흘간 항공과 선박을 이용해 16만5000명이 제주를 찾을 것으로 예상한다고 밝혔다.

이는 지난해 기상악화로 항공편 13편과 선박 9편이 결항한 3·1절 연휴 기간 12만4385명보다 약 4만명 32.6% 증가한 수치다. 날짜별로는 27일 4만5000여명을 시작으로, 28일 4만2000여 명, 다음 달 1일 3만8000여명, 2일 4만명 등이다.


붐비는 제주공항. 연합뉴스

붐비는 제주공항. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국내선 도착 항공편은 총 864편으로 지난해 774편 대비 11.6% 늘었으며, 국제선 항공편은 지난해 75편보다 54.7%나 증가한 116편이다.


국내선 항공기 공급 좌석은 16만7253석으로 작년 14만5천826석과 비교해 14.7%, 국제선 항공기 공급 좌석은 2만1512석으로 지난해 1만3796석보다 55.9% 늘었다. 제주도관광협회는 3·1절 연휴 국내선 항공편 평균 탑승률을 90.1%로 예상한다.

아울러 연휴 기간 탑승객 7600명을 실은 크루즈 총 3편이 입항할 예정이다.


제주도관광협회는 "작년 3·1절 연휴 기간 기상악화로 국내선 항공 13편과 선박 9편이 결항했었다"며 "올해는 제주를 오가는 항공편도 작년보다 증가해 제주를 찾는 관광객이 늘 것으로 보고 있다"고 설명했다.


앞서 지난 설 연휴 기간 약 25만명이 제주를 찾은 것으로 나타났다. 이는 당초 예상치(24만5000명)보다 4855명(1.98%) 많은 수치다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기