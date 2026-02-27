"3·1절은 日 대신 제주"…관광객 작년 대비 32.6% 껑충

제주도관광협회16만5000명 예측

올해 3·1절 연휴 기간 제주를 찾는 관광객이 지난해보다 30% 이상 늘어날 것으로 보인다.

제주도관광협회는 27일부터 오는 3월 2일까지 나흘간 항공과 선박을 이용해 16만5000명이 제주를 찾을 것으로 예상한다고 밝혔다.

이는 지난해 기상악화로 항공편 13편과 선박 9편이 결항한 3·1절 연휴 기간 12만4385명보다 약 4만명 32.6% 증가한 수치다. 날짜별로는 27일 4만5000여명을 시작으로, 28일 4만2000여 명, 다음 달 1일 3만8000여명, 2일 4만명 등이다.

붐비는 제주공항. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국내선 도착 항공편은 총 864편으로 지난해 774편 대비 11.6% 늘었으며, 국제선 항공편은 지난해 75편보다 54.7%나 증가한 116편이다.

국내선 항공기 공급 좌석은 16만7253석으로 작년 14만5천826석과 비교해 14.7%, 국제선 항공기 공급 좌석은 2만1512석으로 지난해 1만3796석보다 55.9% 늘었다. 제주도관광협회는 3·1절 연휴 국내선 항공편 평균 탑승률을 90.1%로 예상한다.

아울러 연휴 기간 탑승객 7600명을 실은 크루즈 총 3편이 입항할 예정이다.

제주도관광협회는 "작년 3·1절 연휴 기간 기상악화로 국내선 항공 13편과 선박 9편이 결항했었다"며 "올해는 제주를 오가는 항공편도 작년보다 증가해 제주를 찾는 관광객이 늘 것으로 보고 있다"고 설명했다.

앞서 지난 설 연휴 기간 약 25만명이 제주를 찾은 것으로 나타났다. 이는 당초 예상치(24만5000명)보다 4855명(1.98%) 많은 수치다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>