한동훈 "대구서 보수 재건 출발…尹 노선 끊고 극복해야"

한동훈, 제명 후 첫 공식 행보

대구 서문시장서 목소리 청취

"정면으로 지금의 난중 타개"

한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 보수의 거점으로 꼽히는 대구 서문시장을 찾아 "지금 이 시점에서, 대구에서 바로 보수 재건을 출발해야 한다"고 말했다.

한 전 대표는 이날 오후 제명 뒤 첫 공식 행보로 서문시장을 찾아 이렇게 언급했다. 그는 "윤석열 전 대통령에게 중형의 유죄가 선고됐다"며 "그 재판이 끝난 지금이 우리 보수가 다시 뭉치고 힘을 모아 재건할 때"라고 했다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장을 찾은 자리에서 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 이 자리에서 "계엄을 옹호하고 탄핵 반대하고 부정선거론을 옹호하는 윤석열 노선을 끊어내야 한다"며 절윤이 필요함을 재차 부연했다. 또 "이제는 정면으로 그 문제를 극복해야 한다"고 강조했다.

대구를 찾은 이유와 관련해서는 "대구는 늘 회피하지 않고 정면승부 해왔다"며 "그래서 왔고 그래서 대구에서 시작한다"고 강조점을 뒀다. 또 "지금 대구에서 윤석열 노선을 제대로 극복하자는 움직임이 국민으로부터 시민으로부터 다수로부터 나오면 (어려움을) 금방 극복할 수 있다"고 했다.

자신을 반대하는 대구 시민을 향해서는 "윤석열 노선으로는 미래가 없고 이재명 정권을 견제할 수 없다는 것을 아시지 않냐"며 "저희가 마음에 차지 않는 분들은 저희를 이 지긋지긋한 계엄과 탄핵 바다를 건너는 도구로, 배로 써주시라"고 호소했다.

여당인 더불어민주당 주도로 전날 국회 본회의를 통과한 법왜곡죄와 관련해서는 "나치 시대나 있던 것"이라고 비판했다. 또 "이름은 멋있지만 딱 다섯자로 요약할 수 있다"며 "'알아서 기라'는 것"이라고 했다.

이를 막지 못한 국민의힘을 상대로는 "윤석열 노선인 당권파 견제는 통하지 않는다"고 짚었다. 또 "(윤석열 노선을 극복하고 미래로 가야) 보수가 재건될 수 있고 그래야만 견제될 수 있고 이길 수 있다"고 했다.

한 전 대표는 "(어려운 상황에서) 죽이 되든 밥이 되든 맡겨달라는 정치 세력이 있냐"고 물은 뒤 "죽이 되든 밥이 되든 저는 나서보겠다"고 말했다. 이어 "나서서 정면으로 지금의 난중을 타개할 것"이라고 했다.

한 전 대표는 기자들과 질의응답 중에 선거에 나설 의향이 있냐는 질문이 나오자 "재보선이 결정되지 않은 상태에서 어디 가겠다는 것은 의미가 없다"고 즉답을 피했다.

향후 계획과 관련해서는 "보수의 재건은 대민을 지키기 위한 것"이라며 "그러기 위해 전국 다수의 시민과 만나면서 지금이 보수를 재건해야 할 때라는 점을 설득 드릴 것"이라고 했다.





대구=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



