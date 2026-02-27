해남·완도, '반값 여행' 시대 열린다…경비 50% 지역화폐 '환급'

문체부 '지역사랑 휴가지원제' 대상지 나란히 선정

1인 최대 10만원 환급…골목상권 선순환 '기대'

박지원 "소상공인 단비…원거리 지역 국비 상향 추진"

전남 해남군과 완도군이 문화체육관광부 주관 '2026년 지역사랑 휴가지원제' 공모 사업에 최종 선정되며 본격적인 '반값 여행' 시대의 막을 올렸다. 이번 선정은 인구 감소 지역의 관광을 활성화하고 지역 소상공인과의 상생을 이끌어낼 핵심 마중물이 될 것으로 기대된다.

27일 해남군과 완도군에 따르면, 양 지자체는 올해 처음 시행되는 문체부의 '지역사랑 휴가지원제' 사업 대상지로 나란히 이름을 올렸다. 이 사업은 관광객이 인구감소지역을 여행할 때 숙박·식비·교통 등 여행 경비의 50%를 지역사랑상품권으로 환급해 주는 정책이다.

해남 땅끝마을 전경. 해남군 제공

환급 한도는 개인당 최대 10만원, 2인 이상 단체의 경우 최대 20만원이다. 여행객이 지출한 비용의 절반을 지역 화폐로 돌려받아 지역 내 재소비를 유도하는 선순환 구조다. 양 지자체는 오는 3월 문체부와 협약을 체결하고, 4월경부터 본격적인 사업 시행에 들어간다.

해남군은 이번 사업에 총 10억 원(국비 3억 원 포함)의 예산을 투입한다. 대흥사, 땅끝마을, 우수영 관광지 등 기존의 굵직한 관광 자원과 지역 특산물, 전통시장을 연계한 '체류형 관광 코스'를 강화해 실질적인 지역 경제 활성화를 꾀한다는 방침이다.

완도군은 기존에 운영 중인 '치유페이' 사업의 연장선상에서 이번 제도를 적극적으로 활용할 방침이다. 환급된 상품권이 관내 숙박, 식당, 카페, 특산품, 체험장 등에서 폭넓게 쓰이도록 해 관광객의 만족도를 높이고 지역 내 소비 밀도를 끌어올릴 계획이다.

이번 공모 성과는 지역 사회와 정치권의 긴밀한 공조가 빚어낸 결실이라는 평가를 받는다. 박지원 더불어민주당 의원(해남·완도·진도)은 지난해 12월 완도관광협회의 요청을 수렴한 이후 문체부 및 각 지자체와 끊임없이 소통하며 협의를 이어왔다.

박 의원은 "이번 사업 선정이 지역 소상공인과 관광업계에 실질적인 도움이 될 것"이라며 "진도군 역시 올 하반기 공모를 준비하고 있다"고 밝혔다. 이어 "현재 지자체별 10억 원 규모인 사업 예산을 더욱 확대하고, 해남·완도·진도처럼 수도권과 거리가 먼 지역일수록 국비 지원 비율을 높이는 방안을 적극적으로 추진하겠다"고 강조했다.

해남군 관계자는 "이번 선정은 해남 관광의 경쟁력을 대외적으로 인정받은 결과"라며 "숙박업소, 체험마을 등 지역 관광업계와 강력한 협력체계를 구축해 관광객 유치에 총력을 다하겠다"고 말했다.

완도군 관계자 역시 "반값 여행 지원 사업으로 지역 소비를 촉진하고, 재방문율을 높여 건강한 완도 조성과 인구 유입의 일환으로 삼겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 이준경 기자



