SFG 송도갈비, '2026 소비자선정 최고 브랜드 대상' 수상..."3대 갈비 부문 대상"

외식 문화 선도 기업 SFG 신화푸드그룹(이하 SFG)은 27일 '2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상'에서 대표 브랜드 '송도갈비'가 3대 갈비 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

포브스코리아와 중앙일보가 주최하고 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, JTBC가 후원하는 이 시상식은 산업 전반에서 소비자 신뢰를 가장 많이 받은 브랜드를 선정한다. 행사는 서울 더 플라자 호텔 그랜드볼룸에서 열렸다.

송도갈비는 비전과 조직문화, 브랜드 관리, 소비자 만족도·신뢰도 등 모든 지표에서 고득점을 받아 대상의 영예를 안았다. SFG는 이번 수상을 계기로 대한민국 3대 갈비 브랜드로서의 K-갈비 위상을 더욱 강화한다는 방침이다.

인천 송도에서 1998년 문을 연 송도갈비는 수원 왕갈비, 포천 이동갈비와 함께 '대한민국 3대 갈비'로 자리매김했다. 옛 송도유원지 시절부터 쌓아온 미식 전통을 현대 프리미엄 외식으로 계승하며 향토 음식을 넘어 전국적 브랜드로 성장했다는 평가를 받는다.

송도갈비의 강점은 원육 고집과 72시간 특제 양념 숙성에 있다. 엄선한 원육으로 깊은 풍미와 부드러운 육질을 구현하며, 직영 시스템과 '물도 음식이다'라는 철학으로 품질과 고객 건강을 최우선한다.

특히 양념 소갈비와 돼지갈비를 중심으로 최상급 한우까지 한 공간에서 즐길 수 있는 메뉴 구성은 가족 식사와 단체 모임에 최적화됐다. 세대별 입맛 차이를 충족하는 미식 솔루션으로 인정받고 있다.

현재 인천 송도 본점을 비롯해 서울 평창·창동·문정·광장, 경기 분당·판교·광교·용인·안양·광명·구리·화성·고양, 세종, 부산 해운대, 인천 영종도, 천안 등 전국 주요 도시에 업장을 운영 중이다.

SFG 관계자는 오직 맛과 품질, 고객 만족만을 생각하며 달려온 노력을 소비자들이 직접 인정해주신 결과라 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 대한민국을 대표하는 외식 전문 기업으로서 K-갈비의 품격을 전 세계에 알리고 고객에게 변함없는 감동을 전하겠다"고 전했다.

한편 SFG는 지역사회와의 상생을 위한 '인정(人情) 나눔 캠페인'을 지속적으로 전개하고 있다. 송도갈비 거점이 위치한 서울(도봉·종로·광진·동작구)과 인천, 세종, 수원, 천안 등 각 지역 소재 취약계층 지원 기관에 물품을 기부해왔다. 최근 3년간 누적 매출 1조 원을 돌파했으며, 창립 이후 누적 방문객이 8000만 명을 넘어섰다.





