암참, 고정밀지도 조건부 반출에 "韓 디지털 강국 경쟁력 강화"

암참, 정부 조치에 "환영"

"혁신, 개방적 시장 환경 보여줘"

AI 서비스, 모빌리티 등 산업 촉진

주한미국상공회의소(암참)가 정부가 구글에 대한 고정밀지도 반출을 조건부로 허가한 데 대해 "한국이 글로벌 디지털 강국으로서의 경쟁력을 한층 강화하는 데 있어 건설적인 조치로 보고 환영한다"고 밝혔다.

제임스 김 암참 회장은 27일 배포한 입장문에서 "오랜 기간 논의돼 온 디지털 통상 현안이 진전된 것은 한국이 혁신과 개방적인 시장 환경을 지향하고, 국내에서 활동하는 글로벌 기업들에 공정한 경쟁 환경을 보장하겠다는 한국 정부의 의지를 보여주는 것"이라며 이같이 말했다.

아울러 김 회장은 "암참은 지난 수 년간 한국이 아시아·태평양 지역 허브로서의 매력을 높이기 위해 디지털 규제 개선의 필요성을 지속적으로 제기해 왔고, 이 과정에서 정부와 산업계를 잇는 가교 역할을 수행해 왔다"며 "이번 결정은 그간 이어져 온 논의의 중요한 이정표가 될 것으로 본다"고 설명했다.

제임스 김 주한미국상공회의소(AMCHAM)회장이 지난달 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주한미국상공회의소 초청 간담회에서 발언하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

그러면서 "이번 조치는 신기술 분야 협력을 확대하고 있는 한미 양국의 디지털 협력 강화에도 기여할 수 있을 것"이라며 "글로벌 플랫폼과의 상호 운용성 확대는 인공지능(AI) 기반 서비스, 모빌리티, 관광 등 다양한 차세대 산업의 성장을 촉진하고 스타트업과 양질의 일자리 창출 등 새로운 기회로 이어질 수 있다"고 기대했다.

이어 "정책 시행 과정에서는 혁신과 국가 안보 간의 균형이 적절히 고려되는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

김 회장은 "암참은 앞으로도 정부 및 산업계와 긴밀히 협력하며 신뢰받는 가교로서 한국이 선도적인 디지털 경제이자 글로벌 기업들의 지역본부 허브로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





