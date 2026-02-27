한국거래소, 부산 범죄피해자에 5000만원 후원금 전달식

27일 정은보 한국거래소 이사장(왼쪽)과 정성수 경찰청장 직무대리(오른쪽)가 '범죄피해자 일상회복 지원'을 위한 후원금 전달식 기념촬영을 하고 있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘

한국거래소는 27일 부산경찰청에서 범죄 피해를 본 사회적 약자를 지원하는 후원금 전달식을 개최했다고 밝혔다.

해당 사업은 부산 지역에서 범죄 피해로 경제적 또는 정신적 어려움을 겪는 사회적 약자의 위기 상황 해소와 일상 회복을 지원하기 위해 마련됐다.

거래소는 부산경찰청과 협력해 지원 대상자를 추천하고, 부산공동모금회와 함께 기금을 집행해 피해자에게 생계비와 치료비 등의 지원을 제공할 계획이다.

이날 전달식에는 정은보 한국거래소 이사장과 정성수 부산경찰청 경찰청장 직무대리, 부산사회복지공동모금회 박선욱 사무처장 등이 참석했다.

정 이사장은 "앞으로도 지역사회의 사회적 약자 보호와 안전망 강화를 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어 나가겠다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>