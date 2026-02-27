본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

구글 "고정밀 지도 국외 반출 허가 韓정부에 감사…서비스 방안 마련"

서소정기자

입력2026.02.27 15:33

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

크리스 터너 부사장 "구글 지도 역량 선보일 기회"

구글 "고정밀 지도 국외 반출 허가 韓정부에 감사…서비스 방안 마련"
AD
원본보기 아이콘

구글은 27일 한국 정부가 구글이 요구하는 고정밀 지도의 국외 반출을 조건부 허가한 데 대해 환영의 입장을 밝혔다.


크리스 터너 구글 대외협력 정책 지식·정보 부문 부사장은 이날 구글코리아를 통해 배포한 입장문에서 "한국 정부의 지도 반출 허가 결정을 진심으로 환영한다"면서 "한국에서 구글 지도의 역량을 선보일 기회를 갖게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.

터너 부사장은 "이번 결정은 중요한 진전이며, 구글은 구체적인 서비스 구현 방안을 마련하는 한편 정부와 국내 파트너들과 긴밀히 협력해 한국의 성장을 지원할 수 있기를 기대한다"고 강조했다.


이어 "앞으로도 구글은 한국 디지털 생태계의 헌신적이고 책임감 있는 파트너로서 함께 하겠다"면서 "한국의 혁신적인 역량이 구글 지도를 통해 빛을 발하고, 대한민국의 저력이 전 세계에 널리 알려질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.


국토교통부는 이날 경기도 수원시 영통구에 있는 국토지리정보원에서 '측량 성과 국외 반출 협의체' 회의를 열고 1대 5000 고정밀 지도의 국외 반출 여부를 논의했으며 보안 처리, 좌표 표시 제한, 국내 서버 활용 등의 조건 준수를 전제로 허가를 결정했다.




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

"단돈 8000원에 순금 소유" …中서 20만장 팔린 '휴대폰 금 스티커'

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

"한국이 '리즈 시절'을 알아?"…영국인들 드디어 눈치 챘다

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기