구글 "고정밀 지도 국외 반출 허가 韓정부에 감사…서비스 방안 마련"

크리스 터너 부사장 "구글 지도 역량 선보일 기회"

구글은 27일 한국 정부가 구글이 요구하는 고정밀 지도의 국외 반출을 조건부 허가한 데 대해 환영의 입장을 밝혔다.

크리스 터너 구글 대외협력 정책 지식·정보 부문 부사장은 이날 구글코리아를 통해 배포한 입장문에서 "한국 정부의 지도 반출 허가 결정을 진심으로 환영한다"면서 "한국에서 구글 지도의 역량을 선보일 기회를 갖게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.

터너 부사장은 "이번 결정은 중요한 진전이며, 구글은 구체적인 서비스 구현 방안을 마련하는 한편 정부와 국내 파트너들과 긴밀히 협력해 한국의 성장을 지원할 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

이어 "앞으로도 구글은 한국 디지털 생태계의 헌신적이고 책임감 있는 파트너로서 함께 하겠다"면서 "한국의 혁신적인 역량이 구글 지도를 통해 빛을 발하고, 대한민국의 저력이 전 세계에 널리 알려질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

국토교통부는 이날 경기도 수원시 영통구에 있는 국토지리정보원에서 '측량 성과 국외 반출 협의체' 회의를 열고 1대 5000 고정밀 지도의 국외 반출 여부를 논의했으며 보안 처리, 좌표 표시 제한, 국내 서버 활용 등의 조건 준수를 전제로 허가를 결정했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



