아이 낳기 위해 도시로 떠나지 않도록…영양, 북부권 첫 ‘출산·돌봄 복합거점’ 시동

영양군이 경북 북부권 출산·보육 인프라 확충을 위한 핵심 거점 조성에 본격 착수했다. 영양군은 27일 용상동 일원에서 북부권 보육·출산 인프라의 중심 시설로 조성될 '은하수 랜드 및 공공산후조리원' 기공식을 개최하고 사업 추진의 첫 삽을 떴다고 밝혔다.

이번 사업은 행정안전부가 주관한 '지방자치단체 간 공동·협력 활성화 사업' 공모에 선정되며 특별교부금 50억원을 확보하면서 추진 기반을 마련했다. 인구감소 지역 간 협력을 통해 저출산 문제 해결에 나선 점이 높은 평가를 받았다.

특히 영양군과 안동시가 공동 투자 및 운영 협약을 체결하고, 안동·영양·청송·봉화가 공동 이용 협약에 참여하면서 북부권 광역 협력형 출산 인프라 구축 모델이 구체화했다. 이는 개별 지자체 중심 정책을 넘어 생활권 기반 협력 대응 체계를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

해당 시설은 지하 1층, 지상 4층, 연면적 3,360㎡ 규모의 복합 돌봄 공간으로 조성된다. 1~2층 은하수 랜드에는 도서관과 놀이 돌봄 시설이 들어서 영유아 체험과 돌봄 기능을 담당하고, 3~4층 공공산후조리원에는 신생아실과 14개 모자 공실이 마련돼 산모 회복과 신생아 건강관리를 지원할 예정이다.

그동안 영양군은 산후조리 및 출산 이후 관리 시설 부족으로 의료·돌봄 접근성이 낮아 주민 불편이 이어져 왔다. 이번 사업은 출산 가정의 비용 부담 완화와 산모·신생아 건강관리 강화는 물론 북부권 전반의 출산 환경 개선에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.

또한 공동 이용 체계를 통해 인근 시·군 주민들의 서비스 접근성을 높여 지방소멸 대응과 정주 여건 개선, 출산율 제고에도 파급 효과가 예상된다.

영양군 관계자는 "은하수 랜드와 공공산후조리원은 북부권 출산·보육 인프라 수준을 끌어올릴 핵심 시설"이라며 "광역 거점형 시설로 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다. 해당 시설은 2027년 상반기 준공을 목표로 단계적으로 추진될 예정이다.

이번 사업은 출산 인프라 부족으로 대도시로 이동해야 했던 북부권 현실을 개선하려는 생활밀착형 대응이라는 점에서 의미가 크다. 특히 지자체 간 공동 투자와 공동 이용이라는 구조는 인구감소 지역이 선택할 수 있는 현실적 해법으로 평가된다. 향후 운영 안정성과 서비스 품질이 확보될 경우 북부권 정주 경쟁력 강화의 핵심축으로 자리 잡을 가능성이 높다.





