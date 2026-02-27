본문 바로가기
진도군, 여행사와 손잡고 섬 관광 확대

호남취재본부 정승현기자

입력2026.02.27 17:30

관매도 직항 3회 운항
체류형 상품 개발

전국 여행사들을 초청해 섬 관광 시대를 열기 위한 발판을 조성한 진도군. 진도군 제공

전남 진도군이 관매도 직항 여객선 개설을 계기로 전국 단위 여행사와 협력해 섬 관광 활성화에 나섰다.


군은 지난 25일 군청에서 국내여행사연합회, 한국대표여행사연합과 '관매도 직항 연계 진도 관광상품 구성'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김희수 군수를 비롯해 양 협회 회장과 소속 여행사 대표 등 20여 명이 참석했다.

이번 협약에 따라 ▲관매도 직항 여객선과 연계한 관광상품 공동 기획·운영 ▲당일 및 1박 2일 체류형 상품 개발 ▲전국 여행사 네트워크를 활용한 홍보·모객 활동 등을 추진한다.


관매도는 '관매 8경' 등 뛰어난 자연경관과 청정 해역으로 관광 수요가 높지만, 기존 여객선이 하루 2회만 운항돼 당일 관광에 제약이 있었다.


군은 40억원을 투입해 184톤급 신규 선박을 건조하고, 4월 1일부터 관매도 직항 여객선을 하루 3회 운항할 계획이다. 접근성이 개선되면서 당일 관광은 물론 체류형 관광상품 운영이 가능해질 전망이다.

특히 관매도 자연 탐방과 해양 체험을 중심으로 진도 본섬의 미식·문화 자원과 연계한 고부가가치 관광상품을 단계적으로 확대할 방침이다.


김희수 진도군수는 "관매도 직항 여객선은 단순 교통수단이 아니라 섬 관광 활성화의 핵심 동력"이라며 "전국 여행사와 협력해 관매도를 대한민국 대표 섬·해양 관광지로 육성하겠다"고 밝혔다.


군은 향후 팸투어와 시범 상품 운영을 거쳐 직항 취항과 동시에 본격적인 관광상품 홍보·판매에 나설 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
